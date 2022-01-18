Elon Musk'tan felaket yorumu: Dünya, 6. kitlesel yok oluşun içinde

Ayrıca araştırmada, Kırmızı Liste'nin “Romeo hatası”ndan (nesillerin tükenmesi ile ilgili beyanların ve varsayımların eleştirel olmayan bir şekilde kabul edilmesinden) kaçındığını ve soyu tükenmiş tüm türleri içermediğini, dolayısıyla Dünya'dan gerçekte kaç tane türün kaybolduğunun gerçekçi bir şekilde ele alınmadığı bildirildi.