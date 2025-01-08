Elon Musk'tan Kanada başbakanına yanıt: "Kızım, artık Kanada valisi değilsin"

"İHTİMAL SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Trump'ın bu adımlarının ardından Justin Trudeau X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanada'nın ABD'nin bir parçası olması gibi bir ihtimal söz konusu değildir. Her iki ülkedeki işçiler ve toplumlar birbirlerinin en büyük ticaret ve güvenlik ortağı olmaktan fayda sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.