Elon Musk'tan Kanada başbakanına yanıt: "Kızım, artık Kanada valisi değilsin"

Geçtiğimiz günlerde istifa ettiğini duyuran Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı 51. eyalet olarak topraklarına dahil etmek istemesine, "Kanada'nın ABD'nin bir parçası olması gibi bir ihtimal söz konusu değildir." yanıtını verdi. Trump'a yakınlığıyla bilinen Elon Musk ise X'te yapılan bu paylaşımın altında, "Kızım, artık Kanada valisi değilsin, o yüzden ne dediğinin bir önemi yok." ifadelerini kullandı.

Elon Musk'tan Kanada başbakanına yanıt: "Kızım, artık Kanada valisi değilsin" - 1

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Kanada'nın 51. eyalet olarak ülkeye dahil edilmesini istediğini belirtmişti.

Trump ayrıca Kanada'nın ABD'nin bir parçası olduğunu gösteren harita da paylaştı.

DÜNYA HABERLERİ

Elon Musk'tan Kanada başbakanına yanıt: "Kızım, artık Kanada valisi değilsin" - 2

"İHTİMAL SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Trump'ın bu adımlarının ardından Justin Trudeau X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanada'nın ABD'nin bir parçası olması gibi bir ihtimal söz konusu değildir. Her iki ülkedeki işçiler ve toplumlar birbirlerinin en büyük ticaret ve güvenlik ortağı olmaktan fayda sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Elon Musk'tan Kanada başbakanına yanıt: "Kızım, artık Kanada valisi değilsin" - 3

ELON MUSK'TAN YANIT

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen X'in sahibi Elon Musk ise Trudeau'nun paylaşımına ilginç bir yanıt verdi.

Musk, "Kızım, artık Kanada valisi değilsin, o yüzden ne dediğinin bir önemi yok." ifadelerini kullandı. 

Elon Musk'tan Kanada başbakanına yanıt: "Kızım, artık Kanada valisi değilsin" - 4

İSTİFA ETMİŞTİ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, geçtiğimiz günlerde istifa ettiğini duyurmuştu ancak iktidardaki liberallerin Mart ayı sonuna kadar yeni liderlerini seçmesi beklenirken, Trudaue bu süre zarfında başbakan olarak görevine devam edecek.

Elon Musk'tan Kanada başbakanına yanıt: "Kızım, artık Kanada valisi değilsin" - 5
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