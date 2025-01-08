Elon Musk'tan Kanada başbakanına yanıt: "Kızım, artık Kanada valisi değilsin"
Geçtiğimiz günlerde istifa ettiğini duyuran Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı 51. eyalet olarak topraklarına dahil etmek istemesine, "Kanada'nın ABD'nin bir parçası olması gibi bir ihtimal söz konusu değildir." yanıtını verdi. Trump'a yakınlığıyla bilinen Elon Musk ise X'te yapılan bu paylaşımın altında, "Kızım, artık Kanada valisi değilsin, o yüzden ne dediğinin bir önemi yok." ifadelerini kullandı.
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Kanada'nın 51. eyalet olarak ülkeye dahil edilmesini istediğini belirtmişti.
Trump ayrıca Kanada'nın ABD'nin bir parçası olduğunu gösteren harita da paylaştı.