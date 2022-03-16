Elon Musk'tan kendisine 'Elona' lakabı takan Çeçenistan liderine yanıt: Sadece sol elimi kullanacağım

Teknoloji milyarderi Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın kaderi için Rusya Devlet Başkanı Putin'i düelloya davet etti ve teke tek dövüşe çağırdı. Ancak Putin'in müttefiki Çeçen lider Ramazon Kadirov’dan Musk’a cinsiyetçi bir tepki geldi. Musk’ı efemine olarak niteleyen Kadirov, dünyanın en zengin insanına 'Elona' adını taktı. Musk'tan ise Kadirov'a yanıt gecikmedi.

Haberler - ntv.com.tr 16.03.2022 - 10:18 | Son Güncelleme : 16.03.2022 - 10:30

Elon Musk'tan kendisine 'Elona' lakabı takan Çeçenistan liderine yanıt: Sadece sol elimi kullanacağım - 1

"PUTİN İÇİN ÇOK ZAYIF BİR RAKİPSİN"

Milyarder 'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i için teke tek düelloya davet etmesinin yankıları sürüyor. 

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'dan Musk'a yanıt geldi. Sosyal medya platformu Telegram’dan Elon Musk’a seslenen Kadirov, “Nazik (efemine) Elona'dan olman gereken acımasız Elon'a geçmek için kaslarını pompalaman gerekecek. Eğtim olmadan Putin için çok zayıf bir rakipsin. Bu sportmence olmaz”  açıklamasını yaptı. 

Elon Musk'tan kendisine 'Elona' lakabı takan Çeçenistan liderine yanıt: Sadece sol elimi kullanacağım - 2

EĞİTİM İÇİN ÇEÇENİSTAN'A DAVET ETTİ

Çeçen lider, ayrıca Musk’ı “Ateşli silahlar ve dövüş eğitimi alması” için Çeçenistan’a davet etti. Kadirov,  Musk için  çözümün, 2015'te ABD özel kuvvetlerini “hiçbir şey yokmuş gibi yendiğini" iddia ettiği "Rus Özel Kuvvetler Üniversitesi"nde eğitim almak ya da hem fiziksel hem de zihinsel olarak sertleşebileceği Akhmat Dövüş Kulübü'ne katılma olduğunu öne sürdü.  

Elon Musk'tan kendisine 'Elona' lakabı takan Çeçenistan liderine yanıt: Sadece sol elimi kullanacağım - 3

Kadirov, üçüncü seçeneğin ise  Amerikan "kara halkla ilişkiler" ve Grozni Çeçen Devlet Televizyon ve Radyo Yayın Şirketi'ndeki sosyal medya yönetimi hakkında bilgi edinmek olduğunu aktardı.

Elon Musk'tan kendisine 'Elona' lakabı takan Çeçenistan liderine yanıt: Sadece sol elimi kullanacağım - 4

Kadirov, "Çeçenistan’dan Elona’dan tamamen farklı bir kişi olarak döneceksin, yani Elon'a” diye sözlerini bitirdi.

Elon Musk'tan kendisine 'Elona' lakabı takan Çeçenistan liderine yanıt: Sadece sol elimi kullanacağım - 5

ADINI ELONA MUSK OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Kadirov’un mesajından sonra ise Musk, Twitter'daki kullanıcı adını "Elona Musk" olarak değiştirdi. Ayrıca 2018'de The Boring Company tarafından ürettiği 500 dolarlık alev makinesini ateşlerken çekilmiş bir fotoğrafını ve Putin'in bir nehirde bir ayıyı sürerken dijital olarak değiştirilmiş bir fotoğrafını tweetledi.

Elon Musk'tan kendisine 'Elona' lakabı takan Çeçenistan liderine yanıt: Sadece sol elimi kullanacağım - 6

"SADECE SOL ELİMİ KULLANACAĞIM"

Musk, Kadirov’a verdiği yanıtta, "Teklifin için teşekkür ederim, ancak böyle mükemmel bir eğitim bana çok fazla avantaj sağlar. Eğer Putin dövüşmekten korkuyorsa,  sadece sol elimi kullanmayı kabul ediyorum ve ben solak bile değilim” dedi. 

Elon Musk'tan kendisine 'Elona' lakabı takan Çeçenistan liderine yanıt: Sadece sol elimi kullanacağım - 7

PUTİN, JUDO'DA SİYAH KUŞAĞA SAHİP 

Ancak, Putin'İn bu karşılaşmayı kabul etmesi halinde Musk'ın işi zor olabilir. Çünkü, Putin'in, judo sporunda siyah kuşağı bulunuyor ve sıkça judo müsabakalarında görüntülendi.  Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Uluslararası Judo Federasyonu'nun onursal başkanlığı elinden alındı.

Elon Musk'tan kendisine 'Elona' lakabı takan Çeçenistan liderine yanıt: Sadece sol elimi kullanacağım - 8

MUSK'TAN UKRAYNA'YA DESTEK

Öte yandan, Musk, Putin'in Ukrayna'ya saldırılarının başlangıcından bu yana sesini yükseltmeye devam etti. Ayrıca, SpaceX'in Starlink uydularını  Ukrayna'ya gönderdi ve internet kesintisini aşmak için onlarca  yeni uydu fırlattı.

Elon Musk'tan kendisine 'Elona' lakabı takan Çeçenistan liderine yanıt: Sadece sol elimi kullanacağım - 9

Diğer taraftan Rus kuvvetlerinin 24 Şubat'ta Ukrayna'ya girmesinden bu yana sivil hedeflere yönelik saldırılar arttı.  Hastaneler, apartmanlar ve sivil otobüsler vuruldu.

Elon Musk'tan kendisine 'Elona' lakabı takan Çeçenistan liderine yanıt: Sadece sol elimi kullanacağım - 10
Elon Musk'tan kendisine 'Elona' lakabı takan Çeçenistan liderine yanıt: Sadece sol elimi kullanacağım - 11
Elon Musk'tan kendisine 'Elona' lakabı takan Çeçenistan liderine yanıt: Sadece sol elimi kullanacağım - 12
Elon Musk'tan kendisine 'Elona' lakabı takan Çeçenistan liderine yanıt: Sadece sol elimi kullanacağım - 13

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