Elon Musk'tan kendisine 'Elona' lakabı takan Çeçenistan liderine yanıt: Sadece sol elimi kullanacağım

EĞİTİM İÇİN ÇEÇENİSTAN'A DAVET ETTİ

Çeçen lider, ayrıca Musk’ı “Ateşli silahlar ve dövüş eğitimi alması” için Çeçenistan’a davet etti. Kadirov, Musk için çözümün, 2015'te ABD özel kuvvetlerini “hiçbir şey yokmuş gibi yendiğini" iddia ettiği "Rus Özel Kuvvetler Üniversitesi"nde eğitim almak ya da hem fiziksel hem de zihinsel olarak sertleşebileceği Akhmat Dövüş Kulübü'ne katılma olduğunu öne sürdü.