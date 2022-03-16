Elon Musk'tan kendisine 'Elona' lakabı takan Çeçenistan liderine yanıt: Sadece sol elimi kullanacağım

Haberler - ntv.com.tr 16.03.2022 - 10:18 | Son Güncelleme : 16.03.2022 - 10:30
Milyarder Elon Musk'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna için teke tek düelloya davet etmesinin yankıları sürüyor.
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'dan Musk'a yanıt geldi. Sosyal medya platformu Telegram’dan Elon Musk’a seslenen Kadirov, “Nazik (efemine) Elona'dan olman gereken acımasız Elon'a geçmek için kaslarını pompalaman gerekecek. Eğtim olmadan Putin için çok zayıf bir rakipsin. Bu sportmence olmaz” açıklamasını yaptı.
Çeçen lider, ayrıca Musk’ı “Ateşli silahlar ve dövüş eğitimi alması” için Çeçenistan’a davet etti. Kadirov, Musk için çözümün, 2015'te ABD özel kuvvetlerini “hiçbir şey yokmuş gibi yendiğini" iddia ettiği "Rus Özel Kuvvetler Üniversitesi"nde eğitim almak ya da hem fiziksel hem de zihinsel olarak sertleşebileceği Akhmat Dövüş Kulübü'ne katılma olduğunu öne sürdü.
Kadirov, üçüncü seçeneğin ise Amerikan "kara halkla ilişkiler" ve Grozni Çeçen Devlet Televizyon ve Radyo Yayın Şirketi'ndeki sosyal medya yönetimi hakkında bilgi edinmek olduğunu aktardı.
Kadirov, "Çeçenistan’dan Elona’dan tamamen farklı bir kişi olarak döneceksin, yani Elon'a” diye sözlerini bitirdi.
Kadirov’un mesajından sonra ise Musk, Twitter'daki kullanıcı adını "Elona Musk" olarak değiştirdi. Ayrıca 2018'de The Boring Company tarafından ürettiği 500 dolarlık alev makinesini ateşlerken çekilmiş bir fotoğrafını ve Putin'in bir nehirde bir ayıyı sürerken dijital olarak değiştirilmiş bir fotoğrafını tweetledi.
Musk, Kadirov’a verdiği yanıtta, "Teklifin için teşekkür ederim, ancak böyle mükemmel bir eğitim bana çok fazla avantaj sağlar. Eğer Putin dövüşmekten korkuyorsa, sadece sol elimi kullanmayı kabul ediyorum ve ben solak bile değilim” dedi.
Ancak, Putin'İn bu karşılaşmayı kabul etmesi halinde Musk'ın işi zor olabilir. Çünkü, Putin'in, judo sporunda siyah kuşağı bulunuyor ve sıkça judo müsabakalarında görüntülendi. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Uluslararası Judo Federasyonu'nun onursal başkanlığı elinden alındı.
Öte yandan, Musk, Putin'in Ukrayna'ya saldırılarının başlangıcından bu yana sesini yükseltmeye devam etti. Ayrıca, SpaceX'in Starlink uydularını Ukrayna'ya gönderdi ve internet kesintisini aşmak için onlarca yeni uydu fırlattı.
Diğer taraftan Rus kuvvetlerinin 24 Şubat'ta Ukrayna'ya girmesinden bu yana sivil hedeflere yönelik saldırılar arttı. Hastaneler, apartmanlar ve sivil otobüsler vuruldu.