Elon Musk'tan X itirafı: Kısıtlama getirdiğini doğruladı
ABD'li milyarder Elon Musk, insanların X'te dışarıdan haber paylaşma imkanını sınırladığını doğruladı. Tesla ve SpaceX'in patronu, köprülerle ilgili politikasını "tembel bağlantıları" durdurmanın bir yolu olarak savundu. Bu, gazeteciler ve teknoloji analistlerinin şüphelerinde haklı olduğunu ortaya koyuyor.
Elon Musk, eski adı Twitter olan sosyal medya şirketi X'in dışarıdan link içeren paylaşımları engelleyerek diğer web sitelerine giden trafiği azalttığını doğruladı.
Etkili bir teknoloji yatırımcısı ve deneme yazarı olan Paul Graham, pazar günü X'in “içinde link olan tweetleri önceliklendirmemesinden” şikayet etmiş ve bunun neler olup bittiğini öğrenmeyi zorlaştırdığını söylemişti.
Musk ise buna, “Sadece ana gönderiye bir açıklama yazın ve bağlantıyı yanıta koyun. Bu sadece tembel bağlantıları durdurur" şeklinde yanıt verdi.