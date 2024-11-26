Elon Musk'tan X itirafı: Kısıtlama getirdiğini doğruladı

Elon Musk, eski adı Twitter olan sosyal medya şirketi X'in dışarıdan link içeren paylaşımları engelleyerek diğer web sitelerine giden trafiği azalttığını doğruladı.

Etkili bir teknoloji yatırımcısı ve deneme yazarı olan Paul Graham, pazar günü X'in “içinde link olan tweetleri önceliklendirmemesinden” şikayet etmiş ve bunun neler olup bittiğini öğrenmeyi zorlaştırdığını söylemişti.

Musk ise buna, “Sadece ana gönderiye bir açıklama yazın ve bağlantıyı yanıta koyun. Bu sadece tembel bağlantıları durdurur" şeklinde yanıt verdi.