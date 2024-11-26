Elon Musk'tan X itirafı: Kısıtlama getirdiğini doğruladı

ABD'li milyarder Elon Musk, insanların X'te dışarıdan haber paylaşma imkanını sınırladığını doğruladı. Tesla ve SpaceX'in patronu, köprülerle ilgili politikasını "tembel bağlantıları" durdurmanın bir yolu olarak savundu. Bu, gazeteciler ve teknoloji analistlerinin şüphelerinde haklı olduğunu ortaya koyuyor.

Elon Musk'tan X itirafı: Kısıtlama getirdiğini doğruladı - 1

Elon Musk, eski adı Twitter olan sosyal medya şirketi X'in dışarıdan link içeren paylaşımları engelleyerek diğer web sitelerine giden trafiği azalttığını doğruladı.

Etkili bir teknoloji yatırımcısı ve deneme yazarı olan Paul Graham, pazar günü X'in “içinde link olan tweetleri önceliklendirmemesinden” şikayet etmiş ve bunun neler olup bittiğini öğrenmeyi zorlaştırdığını söylemişti.

Musk ise buna, “Sadece ana gönderiye bir açıklama yazın ve bağlantıyı yanıta koyun. Bu sadece tembel bağlantıları durdurur" şeklinde yanıt verdi.

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Elon Musk'tan X itirafı: Kısıtlama getirdiğini doğruladı - 2

CEZA UYGULANDIĞINI DÜŞÜNÜYORLARDI

Graham daha sonra, makalelerinden birine ilk gönderi yerine bir yanıtta bağlantı vermesinin neden daha az “tembel” olması gerektiğini sorguladı, ancak Musk pazartesi akşamı itibariyla başka bir yanıt vermedi.

Gazeteciler ve teknoloji analistleri, uzun süredir X'in zaman çizelgesi sıralama ve öneri algoritmalarının köprü bağlantılar içeren gönderilere bir ceza uyguladığından şüpheleniyordu.

Musk, Ekim 2023'te bunun doğru olduğunu dolaylı olarak kabul etti.

Elon Musk'tan X itirafı: Kısıtlama getirdiğini doğruladı - 3

"EN İYİ ŞEY UZUN İÇERİK"

Musk o zaman “Algoritmamız X üzerinde harcanan zamanı optimize etmeye çalışıyor, bu nedenle bağlantılar çok fazla dikkat çekmiyor, çünkü insanlar tıklarsa daha az zaman harcanıyor” demişti.

“En iyi şey, bu platformda uzun formda içerik yayınlamaktır" diye eklemişti.

Elon Musk'tan X itirafı: Kısıtlama getirdiğini doğruladı - 4

GÖNDERİLER İÇİN PAY VERMEYE BAŞLADI

Musk, Ekim 2022'de Twitter'ı 44 milyar dolara satın alıp adını X olarak değiştirdiğinden beri, insanları materyallerini başka yerler yerine burada yayınlamaya teşvik etti.

Ayrıca bazı kullanıcılara popüler gönderiler için gelirden pay vererek, platformda yeni bir yaratıcı ekonomiyi teşvik etmeye çalıştı.

Elon Musk'tan X itirafı: Kısıtlama getirdiğini doğruladı - 5

MUSK'IN KÖPRÜ POLİTİKASI

Köprü politikası, Musk'ın birçok şirketinin suistimallerini sık sık haber yapan geleneksel medyaya karşı uzun süredir devam eden düşmanlığıyla örtüşüyor.

Gazeteciler de kısmen köprü politikası, kısmen de Musk'ın aşırı sağ ideolojiyi benimsemesi ve yalan haberleri tekrar tekrar desteklemesi nedeniyle X'i işlerini tanıtacak bir yer olarak görmüyor.

Bu ayın başlarında İngiliz The Guardian gazetesi, sahibinin siyasi söylemi şekillendirmek için etkisini kullandığı “zehirli bir medya platformu” olarak nitelendirdiği X'te artık resmi olarak yayın yapmayacağını duyurmuştu.

Elon Musk'tan X itirafı: Kısıtlama getirdiğini doğruladı - 6
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