Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi

ntv.com.tr 09.07.2021 - 17:04
Elsa tropikal fırtınası, ABD'de etkisini sürdürüyor. New York'ta etkili olan şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi.
Otoyollar, sokaklar, alt geçitler ve metro istasyonları su altında kalırken, hayat durma noktasına geldi. Manhattan metrosunda su seviyesi yolcuların beline kadar ulaştı.
Bir yolcu çareyi çöp torbası giymekte buldu. Kent genelindeki istasyonların tavanından akan sular da yolculara geçit vermezken, yetkililer "istasyonlara girmeyin" uyarısında bulundu.
New Jersey eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ağaçları ve elektrik hatlarını devirdi. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, fırtınanın etraftaki eşyaları savurduğu görüldü. Eyaletin bazı noktalarında da dolu yağdığı kameraya yansıdı.
Tropikal kasırga Elsa, ABD'nin Florida eyaletinde en az bir kişinin ölümüne yol açtı. Yetkililer, Florida'nın Jacksonville kentinde bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kasırga ayrıca Georgia eyaletinde Kings Bay Donanma Denizaltı Üssü yakınında bir karavan parkını vurdu.
Parkta yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı, bölgede bazı binalar hasar gördü.
Ulusal Hava Durumu Servisi, Elsa'nın rüzgar hızının saatte 80 kilometre olarak ölçüldüğünü kaydetti.
Elsa'nın ilerlediği güzergahta 35 bin ev ve iş yerinde de elektrik kesintisi yaşandı.
Elsa'nın Georgia'nın ardından sırasıyla Carolina ve Virginia'yı etkileyeceği ve cumaya kadar da ABD’nin kuzeydoğusundan ülkeyi terk edeceği tahmin ediliyor.