Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi

Elsa Kasırgası ABD’de: New York’ta hayat durma noktasına geldi ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından 2021 yılının ilk tropikal kasırgası olarak adlandırılan Elsa Kasırgası, New York’ta sel ve su baskınlarına neden oldu. Manhattan metrosunu su basarken, şehirde hayat durma noktasına geldi.

ntv.com.tr 09.07.2021 - 17:04

Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi - 1

Elsa tropikal fırtınası, ABD'de etkisini sürdürüyor. New York'ta etkili olan şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi.

Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi - 2

Otoyollar, sokaklar, alt geçitler ve metro istasyonları su altında kalırken, hayat durma noktasına geldi. Manhattan metrosunda su seviyesi yolcuların beline kadar ulaştı.

Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi - 3

Bir yolcu çareyi çöp torbası giymekte buldu. Kent genelindeki istasyonların tavanından akan sular da yolculara geçit vermezken, yetkililer "istasyonlara girmeyin" uyarısında bulundu.

Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi - 4

NEW JERSEY'DE DE ŞİDDETLİ FIRTINA ETKİLİ OLDU

New Jersey eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ağaçları ve elektrik hatlarını devirdi. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, fırtınanın etraftaki eşyaları savurduğu görüldü. Eyaletin bazı noktalarında da dolu yağdığı kameraya yansıdı.

Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi - 5

BİR KİŞİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇTI

Tropikal kasırga Elsa, ABD'nin Florida eyaletinde en az bir kişinin ölümüne yol açtı. Yetkililer, Florida'nın Jacksonville kentinde bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi - 6

Kasırga ayrıca Georgia eyaletinde Kings Bay Donanma Denizaltı Üssü yakınında bir karavan parkını vurdu.

Parkta yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı, bölgede bazı binalar hasar gördü.

Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi - 7

Ulusal Hava Durumu Servisi, Elsa'nın rüzgar hızının saatte 80 kilometre olarak ölçüldüğünü kaydetti.

Elsa'nın ilerlediği güzergahta 35 bin ev ve iş yerinde de elektrik kesintisi yaşandı.

Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi - 8

Elsa'nın Georgia'nın ardından sırasıyla Carolina ve Virginia'yı etkileyeceği ve cumaya kadar da ABD’nin kuzeydoğusundan ülkeyi terk edeceği tahmin ediliyor.

 

Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi - 9
Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi - 10
Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi - 11
Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi - 12
Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi - 13
Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi - 14
Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi - 15
Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi - 16
Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi - 17
Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi - 18
Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi - 19
Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi - 20
Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi - 21
Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi - 22
Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi - 23
Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi - 24
Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi - 25
Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi - 26
Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi - 27

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