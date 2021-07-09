Elsa Kasırgası: New York’ta hayat durma noktasına geldi

NEW JERSEY'DE DE ŞİDDETLİ FIRTINA ETKİLİ OLDU

New Jersey eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ağaçları ve elektrik hatlarını devirdi. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, fırtınanın etraftaki eşyaları savurduğu görüldü. Eyaletin bazı noktalarında da dolu yağdığı kameraya yansıdı.