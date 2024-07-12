Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler maaş farkı ödeme tarihlerinde

3 Temmuz 2024 tarihinde TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasından sonra SGK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranı da belli olmuştu. Zam açıklamaları ardından gözler maaş ödemelerine çevrildi. Peki, emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler maaş farkı ödeme tarihlerinde - 1

2024 yılının ikinci 6 ayında geçerli olacak memur ve memur emekli maaşları belli oldu. Milyonlarca memur ve emekli maaş zammının yüzde 19,3 olarak belirlenmesinin ardından maaş farkı ödeme tarihleri gündeme geldi.

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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler maaş farkı ödeme tarihlerinde - 2

Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ayın 15'inden sonra yatmasından dolayı 1 Temmuz-14 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki fark tutarlarının hesaplanıp yatırılması bekleniyor.

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler maaş farkı ödeme tarihlerinde - 3

Geçtiğimiz ocak ayında 2024'ün ilk zammı yapılmış, maaş farkları şubat ayının ilk haftasında yatırılmıştı. SSK kapsamında emekli olan vatandaşların ödemesi 6 Şubat’ta, Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşların ödemesi ise 7 Şubat’ta gerçekleştirilmişti.

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler maaş farkı ödeme tarihlerinde - 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kök maaşının düşüklüğünden dolayı zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan binlerce emekli için ilave düzenleme yapılacak. En düşük emekli aylığı için rakam, ekonomi yönetiminin hesaplamaları sonrası bütçe dengesi çerçevesinde belirlenecek.

En düşük emekli aylığının 12 bin ile 13 bin lira aralığında belirlenmesi bekleniyor.

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