Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler maaş farkı ödeme tarihlerinde

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kök maaşının düşüklüğünden dolayı zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan binlerce emekli için ilave düzenleme yapılacak. En düşük emekli aylığı için rakam, ekonomi yönetiminin hesaplamaları sonrası bütçe dengesi çerçevesinde belirlenecek.



En düşük emekli aylığının 12 bin ile 13 bin lira aralığında belirlenmesi bekleniyor.