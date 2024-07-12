Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler maaş farkı ödeme tarihlerinde
3 Temmuz 2024 tarihinde TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasından sonra SGK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranı da belli olmuştu. Zam açıklamaları ardından gözler maaş ödemelerine çevrildi. Peki, emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
2024 yılının ikinci 6 ayında geçerli olacak memur ve memur emekli maaşları belli oldu. Milyonlarca memur ve emekli maaş zammının yüzde 19,3 olarak belirlenmesinin ardından maaş farkı ödeme tarihleri gündeme geldi.