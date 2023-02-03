Emekli tanklar kıymete bindi - 10 bin euroya aldı 500 bine satacak

Ukrayna'da Rusya ile savaşın patlak vermesi üzerine Batılı ülkeler Ukrayna'ya yardımlarını artırırken bir süre önce bu ülkeye tank gönderilmesi söz konusu oldu. Belçika hükümeti de aynı şeyi yapmayı planladı ancak bunun için Belçika'nın elinde hiç tank bulunmuyordu.



