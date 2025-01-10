Emevi Camisi'nin halıları Türkiye'den gidecek. Yüzde yüz yün olacak.

Şahin, “Halıların yüzde yüz yün olmasını istedik çünkü cami bizim için çok değerli. Renk ve desenler için ise Sayın Cumhurbaşkanımızdan tavsiye aldık. Ardından Suriye Türk Büyükelçisi ile istişare ettik ve planlarımızı anlattık. Onlar da onay verdiler,” dedi.