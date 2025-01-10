Emevi Camisi'nin halıları Türkiye'den gidecek. Yüzde yüz yün olacak.
Türkiye, Şam'daki tarihi Emevi Camisi'nin bütün halılarını yenileyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayına sunulan projeye göre, halı rengi bordo olacak, yünden imal edilecek. Bütün masrafları Gaziantepli halıcılar üslendi. Ramazan ayına kadar halılar döşenmiş olacak, ilk teravih namazına yetişecek.
Şam Emevi Camisi'nin halıları, Gaziantep'li halıcılar tarafından başta sona yenilenecek. Proje, ilk teravih namazına yetişecek