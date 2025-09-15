Emmy ödül töreninde İsrail'i protesto eden ünlüler

YAHUDİ AKTRİS'TEN "FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK" MESAJI

Komedi dalında en iyi yardımcı aktris ödülünü kazanan Hacks dizisinin Amerikalı Yahudi oyuncusu Hannah Einbinder, sahnede ödülünü alırken ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına da tepki gösterdi.

Oyuncu, konuşmasını, "Filistin'e özgürlük. Kahrolsun ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza)" sözleriyle tamamladı.

Ödülünü aldıktan sonra salonun dışında da konuyla ilgili bir açıklama yapan Einbinder, "Bir Yahudi olarak, Yahudilerin İsrail devletinden ayrı olduğunu dile getirmek benim yükümlülüğüm. Bizim dinimiz ve kültürümüz, bu tür etnik-milliyetçi devletten gerçekten ayrıdır" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Filistinlilere yardım etmek için orada bulunan arkadaşları olduğunu ve yaşananların kendisini derinden etkilediğini sözlerine ekledi.