Emmy ödül töreninde İsrail'i protesto eden ünlüler
Televizyon dünyasının Oscarları olarak adlandırılan Emmy ödüllerinde, dünyaca ünlü dizi oyuncuları İsrail'i protesto ederken Filistin'e destek mesajları paylaştı.
Televizyonun en büyük yıldızları, bu yıl Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen Emmy ödül töreninde, İsrail'in Gazze'deki savaşını protesto etti.
Netflix'te yayınlanan "Adolescence" adlı mini dizi birçok dalda ödülleri toplarken, dizideki rolüyle ödül alan 15 yaşındaki Owen Cooper, en genç Emmy kazanan isim oldu.
Komedi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanan Hacks dizisinin oyuncusu Hannah Einbinder, White Lotus dizisinin yıldızları Aimee Lou Wall ve Natasha Rothwell, Presumed Innocent dizisinin oyuncusu Ruth Negga ve Abbott Elementary dizisinin oyuncusu Chris Perfetti, kırmızı renkli Artists4Ceasefire (Ateşkes için Sanatçılar) rozeti taktı.
Rozet, ABD hükümetinden "başka canlar kaybedilmeden önce Gazze ve İsrail'de acil olarak gerilimin azaltılması ve ateşkes ilan edilmesi" talebini yansıtıyor.