En az altınlı en pahalı madalyalarla 2026 Kış Olimpiyatları başlıyor
05.02.2026 11:42
Erdem Güzel
2026 Kış Olimpiyatları İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde yarın San Siro Stadyumu'nda yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak. Verilecek madalyalar tarihin en pahalı Olimpiyat madalyaları olacak.
METAL FİYATLARI MADALYA MALİYETİNİ UÇURDU
2026 Kış Olimpiyatları için hazırlıklar tamamlandı. Resmi açılış törenini bekleyen turnuvada ödül olarak verilecek madalyalar görücüye çıkarken madalyaların içeriği ve maliyeti de dikkat çekti. Dünya çağında artan değerli metal fiyatları olimpiyat madalyalarını da vurdu. 2024 yılındaki Paris Olimpiyatları'ndan bu yana altın fiyatları yüzde 107, gümüşün fiyatı ise yaklaşık yüzde 200 arttı.
Bu durum madalyaların fiyatını da rekor seviyeye getirdi. Altın madalyanın maliyeti yaklaşık 2 bin 300 dolar yani yaklaşık 100 bin lira oldu. Bu fiyat 2024 Paris Olimpiyatları'nda verilen altın madalyanın değerinin yaklaşık 2 katı.
Gümüş madalyalar ise yaklaşık bin 400 dolar değerine ulaşarak Paris'ten bu yana 3 kat değer kazandı.
Bronz madalyaların değerinin yaklaşık 6 dolar olduğu belirtildi.
506 ALTIN MADALYADA SADECE 6 GRAM ALTIN VAR
Madalyaların ismi altın, gümüş ve bronz olmasına rağmen içeriğiyle adı örtüşemeyebiliyor. 2026 Kış Olimpiyatları için hazırlanan altın madalya 506 gram ağırlığında. Bunun 500 gramını yüzde 92 oranla gümüş oluşturuyor. 506 gramda sadece 6 gram altın bulunuyor. Bir olimpiyat madalyasının saf altından yapıldığı son olimpiyatlar 1912 Stockholm'dü. O dönemki saf altın madalyanın ağırlığı 26 gramdı.
Gümüş madalyalarda yüzde 92.5 oranında gümüş kullanıldığı belirtilirken yükselen gümüş fiyatları madalyanın maliyetini bin 400 dolar'a kadar çıkardı.
En ucuz madalya olan bronzda ise bakır kullanılıyor ve madalyanın maliyetinin yaklaşık 6 dolar olduğu belirtiliyor.
Değerli metal fiyatlarının yükselmesi nedeniyle tarihin en pahalı olimpiyat madalyaları sahiplerini 22 Şubat'a kadar İtalya'nın Milano ve Cortana kentlerinde bulacak.
İLK MÜSABAKALAR BAŞLADI, ELEKTRİKLER KESİLDİ
Olimpiyatlar resmen 6 Şubat'ta yapılacak açılış töreniyle başlayacak ancak turnuvanın ilk müsabakaları 4 Şubat'ta başladı. Körlingte 4 müsabakayla başlayan olimpiyatların henüz ilk dakikalarında maçlar elektrik kesintisi nedeniyle durdu. Elektriğin geri gelmesiyle devam eden körling maçlarının madalya müsabakaları 10,21 ve 22 Şubat'ta gerçekleşecek.
Açılış töreninden bir gün önce, 5 Şubat'ta körling müsabakaları devam ederken ayrıca snowboard ve buz hokeyinde de turnuvalar başlayacak.
2026 Kış Olimpiyatları'na Türkiye 4 farklı dalda 8 sporcuyla katılıyor.
Alp disiplininde Kaan Önol ve Ada Hasırcı; kayaklı koşuda İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz; kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar ve Denis Örs; kayakla atlamada da Muhammed Ali Bedir, Fatih Arda İpcioğlu Türkiye'yi temsil edecek.
Olimpiyat açılışı 6 Şubat'ta gerçekleşecek. Açılış töreninde şarkıcılar Mariah Carey, Laura Pausini ve Andrea Bocelli'nin yer alması planlanıyor.