En az altınlı en pahalı madalyalarla 2026 Kış Olimpiyatları başlıyor

2026 Kış Olimpiyatları için hazırlıklar tamamlandı. Resmi açılış törenini bekleyen turnuvada ödül olarak verilecek madalyalar görücüye çıkarken madalyaların içeriği ve maliyeti de dikkat çekti. Dünya çağında artan değerli metal fiyatları olimpiyat madalyalarını da vurdu. 2024 yılındaki Paris Olimpiyatları'ndan bu yana altın fiyatları yüzde 107, gümüşün fiyatı ise yaklaşık yüzde 200 arttı.

Bu durum madalyaların fiyatını da rekor seviyeye getirdi. Altın madalyanın maliyeti yaklaşık 2 bin 300 dolar yani yaklaşık 100 bin lira oldu. Bu fiyat 2024 Paris Olimpiyatları'nda verilen altın madalyanın değerinin yaklaşık 2 katı.

Gümüş madalyalar ise yaklaşık bin 400 dolar değerine ulaşarak Paris'ten bu yana 3 kat değer kazandı.

Bronz madalyaların değerinin yaklaşık 6 dolar olduğu belirtildi.