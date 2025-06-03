En az bilinen en tehlikeli hacker grupları

Brass Typhoon

Brass Typhoon, Çin'in devlet destekli siber casusluk gruplarından biri. Hem devlet kurumlarına hem de özel sektöre yönelik saldırılar düzenleyen bu grup sağlık, telekomünikasyon ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri hedef alarak hem casusluk hem de finansal kazanç amacı güdüyor.