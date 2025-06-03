En az bilinen en tehlikeli hacker grupları
Kripto para patronlarından deneyimli dolandırıcılara kadar, en az bilinen en tehlikeli hacker grupları hangileri?
Gamaredon
Gamaredon, Rusya'nın istihbarat servisiyle bağlantılı olduğu iddia edilen, Ukrayna'ya yönelik siber casusluk faaliyetleri yürüten bir grup. Eski Ukraynalı güvenlik görevlilerinin Rusya'ya geçmesiyle kurulduğu belirtiliyor. Basit ama yoğun kimlik avı saldırıları ve USB yoluyla bulaşan zararlı yazılımlarla Ukrayna'nın kritik altyapılarına 5 binden fazla saldırı düzenledikleri bildiriliyor.