En büyük ve en eski Maya tapınağı keşfedildi

Meksika'da keşfedilen 3 bin yıllık bir Maya tapınağı lazer tarama yöntemiyle tekrar incelendi. Yapılan çalışma sonucunda, tapınağın antik sivilleştirmenin en eski ve en büyük anıtı olduğu bulundu. Arkeologlar lazer haritalama yöntemiyle, Tabasco bölgesinde yer alan Aguada Fenix'te yer alan sit alanın 3 boyutlu görüntüsünü elde etmeyi başardı. Bununla birlikte, ortaya çıkan bulgular tapınağı inşa eden Mayalıların sonraki nesillerden daha eşitlikçi bir toplum anlayışına sahip olduğunu gösterdi.

ntv.com.tr 04.06.2020 - 16:53

GELENEKSEL ARKOLOJİK YÖNTEMLER YETERSİZ KALDI

Meksika'nı Tobasco bölgesinde yer alan  tapınak alanı, 2017 yılında düzenlenen bir keşif sırasında Arizona Üniversitesi tarafından yönetilen uluslararası bir arkeolog ekibiı tarafından bulundu. Ancak, günümüzde  düz yeşil bir alan olarak varlığını sürdüren alanda geleneksel arkeoloji yöntemlerialanın gerçek boyutu ve derinliği anlama husunda yetersiz kaldı ve teknolojinin yardımına başvuruldu.

TEKNOLOJİ SAYESİNDE DÜNYANIN EN ESKİ VE EN BÜYÜK MAYA TAPINAĞI OLDUĞU AÇIĞA ÇIKTI

Yapılan yeni çalışmada, lidar adı verilen gökyüzünden yapılan  üç boyutlu tarama yöntemi kullanıldı. Aquada Fénix olarak adlandırılan arkeolojik sit alanın bir buçuk kilometre uzunluğunda ve 15 metre yüksekliğe sahip olduğu görüldü. Bu da onu daha sonraki dönemlerde inşa edilen Maya piramitlerinden ve saraylarından daha büyük olduğunu ortaya koydu. 

Araştırmacılar tapınağın milattan öne  800 ile 1000 yılları arasında inşa edildiğini belirtti. 

SONRAKİ MAYALILARDAN DAHA EŞİTLİKÇİYDİLER

Keşifte ortaya çıkan en çarpıcı detaylardan biri ise Maya tapınaklarında yaygın olarak görülen devasa kafa heykelleri, taht ve seçkinleri tasvir eden taş heykellerin bulunmaması. Arkeologlara göre bu durum onu inşa eden insanların sonraki nesil Mayalardan daha eşitlikçi olduğunu gösteriyor.

Araştırma ekibi, arkeolojik sit alanın keşfedildiği platonun sahip olduğu farklı zenginlikleri ortaya çıkarmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyduklarını ancak gökyüzünden gerçekleştirdikleri lazer taraması ve radyokarbon tarihleme yöntemi ile tapınağın tarihsel öneminin netleştiğini söyledi.

Şimdiye kadar, MÖ 950'de inşa edilen Ceibal'deki Maya bölgesi, Mayalara ait en eski tapınak olarak biliniyordu.

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