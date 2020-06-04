En büyük ve en eski Maya tapınağı keşfedildi

TEKNOLOJİ SAYESİNDE DÜNYANIN EN ESKİ VE EN BÜYÜK MAYA TAPINAĞI OLDUĞU AÇIĞA ÇIKTI

Yapılan yeni çalışmada, lidar adı verilen gökyüzünden yapılan üç boyutlu tarama yöntemi kullanıldı. Aquada Fénix olarak adlandırılan arkeolojik sit alanın bir buçuk kilometre uzunluğunda ve 15 metre yüksekliğe sahip olduğu görüldü. Bu da onu daha sonraki dönemlerde inşa edilen Maya piramitlerinden ve saraylarından daha büyük olduğunu ortaya koydu.