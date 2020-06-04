En büyük ve en eski Maya tapınağı keşfedildi

ntv.com.tr 04.06.2020 - 16:53
Meksika'nı Tobasco bölgesinde yer alan tapınak alanı, 2017 yılında düzenlenen bir keşif sırasında Arizona Üniversitesi tarafından yönetilen uluslararası bir arkeolog ekibiı tarafından bulundu. Ancak, günümüzde düz yeşil bir alan olarak varlığını sürdüren alanda geleneksel arkeoloji yöntemlerialanın gerçek boyutu ve derinliği anlama husunda yetersiz kaldı ve teknolojinin yardımına başvuruldu.
Yapılan yeni çalışmada, lidar adı verilen gökyüzünden yapılan üç boyutlu tarama yöntemi kullanıldı. Aquada Fénix olarak adlandırılan arkeolojik sit alanın bir buçuk kilometre uzunluğunda ve 15 metre yüksekliğe sahip olduğu görüldü. Bu da onu daha sonraki dönemlerde inşa edilen Maya piramitlerinden ve saraylarından daha büyük olduğunu ortaya koydu.
Araştırmacılar tapınağın milattan öne 800 ile 1000 yılları arasında inşa edildiğini belirtti.
Keşifte ortaya çıkan en çarpıcı detaylardan biri ise Maya tapınaklarında yaygın olarak görülen devasa kafa heykelleri, taht ve seçkinleri tasvir eden taş heykellerin bulunmaması. Arkeologlara göre bu durum onu inşa eden insanların sonraki nesil Mayalardan daha eşitlikçi olduğunu gösteriyor.
Araştırma ekibi, arkeolojik sit alanın keşfedildiği platonun sahip olduğu farklı zenginlikleri ortaya çıkarmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyduklarını ancak gökyüzünden gerçekleştirdikleri lazer taraması ve radyokarbon tarihleme yöntemi ile tapınağın tarihsel öneminin netleştiğini söyledi.