En eski omurgalı bulundu: 390 milyon yaşındaki fosilin 4 uzvu ve bir çenesi olduğu keşfedildi

KAFASINA GÖRE AŞIRI KÜÇÜK BİR ÇENESİ VARDI

Diğer taraftan, RIKEN'deki araştırmacılar, fosilin yüksek çözünürlüklü mikro-CT taramalarını oluşturmak için SPring-8 senkrotronundan X-ışınlarını kullandı. Kuratani ve ekibi, en doğru kafatası görüntüsünü elde etmek için kafaların tamamen kayaya gömülü kaldığı fosilleri dikkatle seçti.





Tokyo Üniversitesi'nden çalışmanın baş yazarı Tatsuya Hirasawa, “Mikro-CT taramaları için en iyi örnekleri seçmek ve fosilleşmiş kafatasını çevreleyen kayayı dikkatlice kesmek, taramaların çözünürlüğünü iyileştirmemizi sağladı. Canlının bir çenesi olduğunu doğrulayan üç yarım daire kanalı bulduk. Bir tetrapod olarak Palaeospondylus, kafatasına göre aşırı derecede küçük bir alt çeneye sahipti ve bu nedenle ağız açıklığı sınırlıydı" diye konuştu.