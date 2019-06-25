En fazla haber okuyan ülkeler (Türkiye de listede)
ntv.com.tr, DHA
Haber ve Medya Araştırma Merkezi ile Avustralya’daki Kanberra Üniversitesi tarafından hazırlanan Dijital Haber Raporu 2019 araştırmasına göre en fazla haber takip eden ülkeler belirlendi.
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Avustralya’daki Kanberra Üniversitesi tarafından hazırlanan rapora göre, en fazla haber okuyucusu bulunan ülke yüzde 85 oranla İsveç oldu.
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Medyada değişim ile birlikte geleneksel medyada da dönüşüm başladı. Birçok gazete bu anlamda dijital yatırımlara ağırlık verdi. Dijital medyada harcanan zaman geleneksel medyaya kıyasla daha az olsa da çalışma tercihin geleneksel medyadan yana olduğunu gösteriyor. Ankete katılan 38 ülkenin 29'unda çoğunda haberlerin geleneksel medyadan takip edildiği kaydedildi. Sosyal medyadan haber takip edenlerin oranı ise yüzde 17 olarak ifade edildi. İşte Türkiye'nin de listeye girdiği en fazla haber okuyan ülkeler...
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12- AvustralyaYüzde 52
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11- KanadaYüzde 57
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10- İspanyaYüzde 58
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9- FransaYüzde 60
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8- ABDYüzde 63
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7- AlmanyaYüzde 64
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6- Birleşik KrallıkYüzde 67
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5- İtalyaYüzde 70
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4- Güney KoreYüzde 77
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3- Türkiye
Yüzde 78
Listenin üçüncü sırasında yer alan Türkiye'de, günde bir kereden fazla haber kaynağını kontrol ettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 78. Araştırmanın bir diğer sonucuna göre online kaynaklardan haberleri takip edenlerin oranı yüzde 42 iken, çevrimdışı kaynakları kullananların oranı yüzde 58 olarak belirlendi. Ayrıca raporda okuyucularının yüzde 14’ünün sosyal medyayı ana haber kaynağı olarak kullandığı kaydedildi.
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2- PolonyaYüzde 79
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1- İsveçYüzde 85