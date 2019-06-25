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En fazla haber okuyan ülkeler (Türkiye de listede)

ntv.com.tr, DHA

Haber ve Medya Araştırma Merkezi ile Avustralya’daki Kanberra Üniversitesi tarafından hazırlanan Dijital Haber Raporu 2019 araştırmasına göre en fazla haber takip eden ülkeler belirlendi.

  • 1

    Avustralya’daki Kanberra Üniversitesi tarafından hazırlanan rapora göre, en fazla haber okuyucusu bulunan ülke yüzde 85 oranla İsveç oldu.

  • 2

    Medyada değişim ile birlikte geleneksel medyada da dönüşüm başladı. Birçok gazete bu anlamda dijital yatırımlara ağırlık verdi. Dijital medyada harcanan zaman geleneksel medyaya kıyasla daha az olsa da çalışma tercihin geleneksel medyadan yana olduğunu gösteriyor. Ankete katılan 38 ülkenin 29'unda çoğunda haberlerin geleneksel medyadan takip edildiği kaydedildi. Sosyal medyadan haber takip edenlerin oranı ise yüzde 17 olarak ifade edildi. İşte Türkiye'nin de listeye girdiği en fazla haber okuyan ülkeler...

  • 3

    12- Avustralya

    12- Avustralya
    Yüzde 52
  • 4

    11- Kanada

    11- Kanada
    Yüzde 57
  • 5

    10- İspanya

    10- İspanya
    Yüzde 58
  • 6

    9- Fransa

    9- Fransa
    Yüzde 60
  • 7

    8- ABD

    8- ABD
    Yüzde 63
  • 8

    7- Almanya

    7- Almanya
    Yüzde 64
  • 9

    6- Birleşik Krallık

    6- Birleşik Krallık
    Yüzde 67
  • 10

    5- İtalya

    5- İtalya
    Yüzde 70
  • 11

    4- Güney Kore

    4- Güney Kore
    Yüzde 77
  • 12

    3- Türkiye

    3- Türkiye

    Yüzde 78

    Listenin üçüncü sırasında yer alan Türkiye'de, günde bir kereden fazla haber kaynağını kontrol ettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 78. Araştırmanın bir diğer sonucuna göre online kaynaklardan haberleri takip edenlerin oranı yüzde 42 iken, çevrimdışı kaynakları kullananların oranı yüzde 58 olarak belirlendi. Ayrıca raporda okuyucularının yüzde 14’ünün sosyal medyayı ana haber kaynağı olarak kullandığı kaydedildi.

  • 13

    2- Polonya

    2- Polonya
    Yüzde 79
  • 14

    1- İsveç

    1- İsveç
    Yüzde 85
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