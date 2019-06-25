En fazla haber okuyan ülkeler (Türkiye de listede)

Medyada değişim ile birlikte geleneksel medyada da dönüşüm başladı. Birçok gazete bu anlamda dijital yatırımlara ağırlık verdi. Dijital medyada harcanan zaman geleneksel medyaya kıyasla daha az olsa da çalışma tercihin geleneksel medyadan yana olduğunu gösteriyor. Ankete katılan 38 ülkenin 29'unda çoğunda haberlerin geleneksel medyadan takip edildiği kaydedildi. Sosyal medyadan haber takip edenlerin oranı ise yüzde 17 olarak ifade edildi. İşte Türkiye'nin de listeye girdiği en fazla haber okuyan ülkeler...