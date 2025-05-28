En güçlü roket: Starship 9'uncu kez test edildi, 30 dakika sonra kontrolden çıktı

MARS'A İNSAN TAŞIMAYI HEDEFLİYOR

Starship’in 7’nci ve 8’inci uçuş testleri de başarılı başlamış, Super Heavy güçlendiricisi fırlatmanın ardından planlandığı şekilde dünyaya dönmüştü. Ancak Starship roketi, her iki denemede de fırlatmadan yaklaşık 10 dakika sonra havada parçalanmıştı.

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’e ait olan 122 metre uzunluğundaki dev Starship roketi, dünyanın en büyük ve en güçlü uzay roketi olarak biliniyor. Starship’in, Dünya yörüngesine, Ay'a ve Mars’a yük ve insan taşıma hedefiyle geliştirildiği belirtiliyor.