En güçlü roket: Starship 9'uncu kez test edildi, 30 dakika sonra kontrolden çıktı
Milyarder iş insanı Musk’ın SpaceX şirketinin geliştirdiği Starship uzay roketi, 9’uncu uçuş testini yaptı. Test başladıktan 30 dakika sonra roketle bağlantı kesildi.
ABD merkezli SpaceX şirketi, geliştirdiği en güçlü uzay roketi olan Starship'in 9'uncu uçuş testini yaptı. Başarılı bir şekilde fırlatılan roket, buna rağmen taşıdığı sekiz yapay Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirmeyi başaramadı. Yakıt sızıntısı nedeniyle irtifa sorunu yaşayan roketle, fırlatmadan 30 dakika sonra bağlantının kesildiği bildirildi.