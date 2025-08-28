En güçlü selenyum kaynağı: Hücreleri yenileyip vücut direncini artırıyor

EN GÜÇLÜ KAYNAK TON BALIĞI

Ton balığı, yalnızca protein ve zengin Omega-3 açısından değil, aynı zamanda doğal selenyum içeriğiyle de son derece besleyici bir deniz ürünü olarak dikkat çekiyor. Bilimsel araştırmalar, ton balığının içerdiği selenyumun biyoyararlanımının yüksek olduğunu ve vücut tarafından kolayca kullanılabildiğini ortaya koyuyor. Selenyumun doğal yollarla alınmasının önemi, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından vurgulanıyor; besinlerden alınan selenyum, takviyelere göre vücut tarafından daha kolay emiliyor ve böylece sağlığı desteklemenin en doğal ve etkili yolunu sunuyor. ABD Tarım Bakanlığı verilerine dayanan Nutrition Value, suda konserve ton balığının günlük selenyum ihtiyacının yüzde 128'ini, yağda konserve ton balığının ise yüzde 138'ini karşılayabildiğini gösteriyor.