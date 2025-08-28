En güçlü selenyum kaynağı: Hücreleri yenileyip vücut direncini artırıyor
Beslenme uzmanları, selenyumun düzenli ve yeterli miktarda alınmasının kalp-damar sağlığı başta olmak üzere vücudun genel işleyişine olumlu etkiler sağladığını ve hücrelerin sağlığını koruduğunu vurguladı.
2025'in sağlıklı yaşam trendlerinde adını sıkça duyduğumuz minerallerden biri selenyum. Vücutta antioksidan etkiler gösteren ve ağır metallere karşı vücudu koruyan bu değerli mineral, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, tiroit fonksiyonlarını destekliyor ve hücreleri zararlı etkenlere karşı koruyor. Günlük yaşamda mikro düzeyde alınsa bile, selenyumun sağlığa olan katkısı önemli.