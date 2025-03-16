En ölümcül gece kulübü faciaları: Aralarında İstanbul da var
Kuzey Makedonya'nın Koçani şehrindeki gece kulübü yangınında 51 kişinin hayatını kaybetmesi benzer felaketleri akıllara getirdi. Tarihte en fazla can kaybı yaşanan gece kulübü yangını ABD'nin Boston şehrinde gerçekleşti. İşte dünyadaki en ölümcül gece kulübü yangınları...
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani kentinde gece kulübünde yangın çıktı.
İlk belirlemelere göre 51 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı yangın, benzer örnekleri hatırlattı.