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En ölümcül gece kulübü faciaları: Aralarında İstanbul da var

Kuzey Makedonya'nın Koçani şehrindeki gece kulübü yangınında 51 kişinin hayatını kaybetmesi benzer felaketleri akıllara getirdi. Tarihte en fazla can kaybı yaşanan gece kulübü yangını ABD'nin Boston şehrinde gerçekleşti. İşte dünyadaki en ölümcül gece kulübü yangınları...

En ölümcül gece kulübü faciaları: Aralarında İstanbul da var - 1

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani kentinde gece kulübünde yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre 51 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı yangın, benzer örnekleri hatırlattı.

DÜNYA HABERLERİ

En ölümcül gece kulübü faciaları: Aralarında İstanbul da var - 2

İSPANYA

İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia kentinde 2023'te "Fonda Milagros" gece kulübünde başlayan yangın, civardaki iki diğer gece kulübüne sıçradı.

Olayda 13 kişi hayatını kaybetti.

En ölümcül gece kulübü faciaları: Aralarında İstanbul da var - 3

KAMERUN

Kamerun'un başkenti Yaounde'de, 2022'de gece kulübünde patlama meydana geldi. Patlamanın yol açtığı yangında 16 kişi hayatını kaybetti.

En ölümcül gece kulübü faciaları: Aralarında İstanbul da var - 4

ABD KALİFORNİYA

ABD'nin California eyaletindeki "Ghost Ship" gece kulübünde 2016'da çıkan yangında alevler çok hızlı şekilde tüm binayı sardı.

Binanın kaçak olarak inşa edilen ikinci katında çok sayıda kişinin mahsur kaldığı yangında 36 kişi hayatını kaybetti.

En ölümcül gece kulübü faciaları: Aralarında İstanbul da var - 5

ROMANYA

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki "Colectiv" gece kulübünde 2015'te bir müzik grubunun gösterisi esnasında yangın çıktı. 64 kişinin yanarak can verdiği olayda 150'den fazla kişi de yaralandı.

En ölümcül gece kulübü faciaları: Aralarında İstanbul da var - 6

BREZİLYA

Brezilya'daki Santa Maria şehrinde bulunan "Kiss" gece kulübünde 2013'te yangın çıktı.

Tavandaki ses yalıtım köpüğünün alev almasıyla başlayan yangında 200'den fazla kişi öldü, 600'den fazla kişi yaralandı.

En ölümcül gece kulübü faciaları: Aralarında İstanbul da var - 7

RUSYA

Rusya'nın Perm kentindeki "Lame Horse" gece kulübünde 2009'da düzenlenen havai fişek gösterisi tavanı tutuşturdu.

Alevlerin hızla gece kulübünü sardığı yangında 150'den fazla kişi hayatını kaybetti.

En ölümcül gece kulübü faciaları: Aralarında İstanbul da var - 8

TAYLAND

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki "Santika" kulübünde düzenlenen yılbaşı partisi ölümle sonuçlandı. 2009 yılına girdikten hemen sonra başlayan havai fişek gösterisi gece kulübünde yangın çıkmasına neden oldu. Olayda 67 kişi can verdi, 200'den fazla kişi yaralandı.

En ölümcül gece kulübü faciaları: Aralarında İstanbul da var - 9

BEŞİKTAŞ GECE KULÜBÜ YANGINI

İstanbul Beşiktaş'ta Masquerade gece kulübünde 2 Nisan 2024'te gece kulübünde tadilat sırasında ayngın çıkmış ve 29 kişi hayatını kaybetmişti.

En ölümcül gece kulübü faciaları: Aralarında İstanbul da var - 10

ÇİN SHENZHEN

Çin'in Shenzhen kentinde 2008'de "King of Dancers" gece kulübünde havai fişek gösterisi tavanın tutuşmasına yol açtı.

Tavandaki alevlerin hızla gece kulübünü sarması üzerine çıkan yangında 43 kişi hayatını kaybetti.

En ölümcül gece kulübü faciaları: Aralarında İstanbul da var - 11

ARJANTİN

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki "Cromagnon Republic" gece kulübünde 2004'te yangın çıktı.

194 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından gece kulübünün sahibi Omar Chaban, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

En ölümcül gece kulübü faciaları: Aralarında İstanbul da var - 12

ABD'nin Rhode Island eyaletindeki "Station" gece kulübünde 2003'te çıkan yangında 100 kişi öldü, 200'den fazla kişi de yaralandı.

En ölümcül gece kulübü faciaları: Aralarında İstanbul da var - 13

ÇİN LUOYANG

Çin'in Luoyang kentinde 2000 yılında elektrik kaçağı nedeniyle çıkan yangında 309 kişi hayatını kaybetti.

Olay, tarihteki en ölümcül ikinci gece kulübü yangını olarak kayıtlara geçti.

En ölümcül gece kulübü faciaları: Aralarında İstanbul da var - 14

ABD BOSTON 

Tarihteki en ölümcül gece kulübü yangını ABD'nin Boston kentindeki "Cocoanut Grove" gece kulübünde 1942'de meydana geldi.

492 kişinin ölümüne neden olan olayın ardından yangın söndürme sistemleri ve yangın çıkışları zorunlu hale getirildi.

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