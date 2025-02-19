En son 100 yıl önce bulunmuştu: Tutankhamun'dan sonra 3 bin 500 yıllık kral mezarı keşfedildi!

TUTANKHAMUN'UN MEZARINA KIYASLA DAHA MÜTEVAZI

Arkeologlar, bu keşfi 1922’de ünlü arkeolog Howard Carter tarafından bulunan Tutankhamun'un mezarıyla da kıyasladı. Genç firavunun mezarı, 5 bin eşyayla dolu bir hazine niteliğindeydi. Som altından cenaze ayakkabıları, heykeller ve oyunlar gibi eşyalar, Tutankhamun'un öbür dünyaya yolculuğunda ona eşlik etmesi için gömülmüştü.

Ancak II. Tutmosis’in mezarında daha sade bir yapı görülüyor. Arkeologlar, mezardaki eserlerin, dönemin kültürel ve tarihi yapısını anlamak açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.