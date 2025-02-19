En son 100 yıl önce bulunmuştu: Tutankhamun'dan sonra 3 bin 500 yıllık kral mezarı keşfedildi!
Arkeologlar, Tutankhamun'un mezarının keşfinden 100 yıl sonra ilk kez bir kral mezarı keşfetti. Yaklaşık 3 bin 500 yıl önce hüküm süren Kral II. Tutmosis'e ait mezar Mısır'da bulunan Batı Luksor Krallar Vadisi'nde bulundu. Son yılların en önemli keşfi olarak nitelendirilen kalıntılar firavunlar dönemi hakkında önemli ipuçları sunuyor!
KRAL II. TUTMOSİS'E AİT
Mısır'da arkeologlar, 100 yıl sonra ilk kez bir kraliyet mezarının keşfedildiğini duyurdu. Yaklaşık 3 bin 500 yıl önce hüküm süren Kral II. Tutmosis'e ait mezar, Batı Luksor’daki ünlü Krallar Vadisi’nde bulundu.
Tutankhamun'un mezarının 1922’de ortaya çıkarılmasından sonra, Mısır'da keşfedilen ilk kraliyet mezarı olan bu yapının girişi ve ana geçidi 2022 yılında tespit edilmişti. Son kazılarda ise mezarın Kral II. Tutmosis’e ait olduğunu kanıtlayan yeni bulgulara ulaşıldı.