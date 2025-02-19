En son 100 yıl önce bulunmuştu: Tutankhamun'dan sonra 3 bin 500 yıllık kral mezarı keşfedildi!

Arkeologlar, Tutankhamun'un mezarının keşfinden 100 yıl sonra ilk kez bir kral mezarı keşfetti. Yaklaşık 3 bin 500 yıl önce hüküm süren Kral II. Tutmosis'e ait mezar Mısır'da bulunan Batı Luksor Krallar Vadisi'nde bulundu. Son yılların en önemli keşfi olarak nitelendirilen kalıntılar firavunlar dönemi hakkında önemli ipuçları sunuyor!

En son 100 yıl önce bulunmuştu: Tutankhamun'dan sonra 3 bin 500 yıllık kral mezarı keşfedildi! - 1

KRAL II. TUTMOSİS'E AİT

Mısır'da arkeologlar, 100 yıl sonra ilk kez bir kraliyet mezarının keşfedildiğini duyurdu. Yaklaşık 3 bin 500 yıl önce hüküm süren Kral II. Tutmosis'e ait mezar, Batı Luksor’daki ünlü Krallar Vadisi’nde bulundu.

Tutankhamun'un mezarının 1922’de ortaya çıkarılmasından sonra, Mısır'da keşfedilen ilk kraliyet mezarı olan bu yapının girişi ve ana geçidi 2022 yılında tespit edilmişti. Son kazılarda ise mezarın Kral II. Tutmosis’e ait olduğunu kanıtlayan yeni bulgulara ulaşıldı.

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En son 100 yıl önce bulunmuştu: Tutankhamun'dan sonra 3 bin 500 yıllık kral mezarı keşfedildi! - 2

MEZAR YAĞMALANMIŞ OLABİLİR

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Dr. Muhammed İsmail Halid, mezarda bulunan kap parçalarında Tutmosis II'nin “ölen kral” olarak tanımlandığını ve ünlü Kraliçe Hatşepsut’un adının da yer aldığını açıkladı.

Ancak Kral II. Tutmosis’in mumyası, 19. yüzyılda mezardan çok uzak olmayan bir bölgede bulunmuştu. Uzmanlar, kralın kalıntılarının mezar yağmalandıktan sonra taşınmış olabileceğini düşünüyor.

En son 100 yıl önce bulunmuştu: Tutankhamun'dan sonra 3 bin 500 yıllık kral mezarı keşfedildi! - 3

Mezarın yapısının, kralın ölümünden kısa süre sonra meydana gelen seller nedeniyle zarar gördüğü belirtiliyor. Yapı içinde dini kitap “IImydwat”tan alıntılar , mavi yazıtlar ve sarı yıldız süslemeleri de keşfedildi.

Kral II. Tutmosis, Mısır’ın On Sekizinci Hanedanlığı’nın dördüncü firavunu olarak MÖ 1493-1479 yılları arasında hüküm sürdü. Babası I. Tutmosis ve oğlu III. Tutmosis gibi güçlü liderlerle kıyaslandığında daha az bilinen bir figür olsa da, Nubia’daki bir ayaklanmayı bastırdığı ve Levant’taki isyanları durdurduğu biliniyor.

En son 100 yıl önce bulunmuştu: Tutankhamun'dan sonra 3 bin 500 yıllık kral mezarı keşfedildi! - 4

Bu keşif, Tutmosis hanedanlığı ve dönemin kayıp krallarına dair önemli bilgiler sunuyor. Mezarın Kraliçe Hatşepsut’un mezarına yakınlığı nedeniyle ilk etapta kralın oğlunun eşine ait olabileceği düşünülmüştü. Ancak son bulgular, yapının doğrudan II. Tutmosis’e ait olduğunu ortaya koydu.

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi, keşfi son yılların en önemli arkeolojik buluşlarından biri olarak nitelendiriyor.

En son 100 yıl önce bulunmuştu: Tutankhamun'dan sonra 3 bin 500 yıllık kral mezarı keşfedildi! - 5

TUTANKHAMUN'UN MEZARINA KIYASLA DAHA MÜTEVAZI

Arkeologlar, bu keşfi 1922’de ünlü arkeolog Howard Carter tarafından bulunan Tutankhamun'un mezarıyla da kıyasladı. Genç firavunun mezarı, 5 bin eşyayla dolu bir hazine niteliğindeydi. Som altından cenaze ayakkabıları, heykeller ve oyunlar gibi eşyalar, Tutankhamun'un öbür dünyaya yolculuğunda ona eşlik etmesi için gömülmüştü.

Ancak II. Tutmosis’in mezarında daha sade bir yapı görülüyor. Arkeologlar, mezardaki eserlerin, dönemin kültürel ve tarihi yapısını anlamak açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.

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