En uzun süre vize veren ülkeler: Dikkat etmeniz gereken bazı şartlar var
Yurt dışında uzun süre kalmayı planlayan Türk vatandaşları için vize başvuruları, hem finansal açıdan hem de zaman bakımından önemli bir hazırlık süreci gerektiriyor. Özellikle Schengen bölgesine yapılan başvurularda, vize süresinin uzatılması talepleri giderek artıyor. Ancak, uzun süreli vize almak için hangi ülkelerin tercih edileceği ve başvuru sürecinde dikkate alınması gereken detaylar, seyahat planlarını etkileyebilecek önemli unsurlar arasında bulunuyor. Peki, hangi ülkeler uzun vadeli vize sağlıyor ve başvuru sürecinde nelere dikkat edilmesi gerekiyor? İşte yanıtları:
ABD
Amerika, B1 ve B2 kategorilerindeki vizelerle 10 yıla kadar geçerliliği olan vize onayı sunarak, uzun süreli vize veren ülkeler arasında başı çekmektedir. Bu durum, Amerika'yı ziyaretçi vizesi almak isteyenler için cazip bir seçenek haline getiriyor.