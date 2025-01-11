En uzun süre vize veren ülkeler: Dikkat etmeniz gereken birkaç şart var

SCHENGEN VİZESİ İÇİN EN UZUN SÜRELİ ONAY VEREBİLECEK ÜLKELER

Schengen vizesi, Avrupa'da çok sayıda ülkeye seyahat etme imkânı tanır ve en çok talep gören vize türlerinden biridir. Bu vize, kısa süreli olabileceği gibi uzun süreli seçenekler de sunabilir. Ancak vize süresi, bazı dönemlerde değişebilir ve her ülkenin belirlediği kriterlere göre farklılık gösterebilir.