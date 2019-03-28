En uzun tuz mağarası İsrail'de bulundu
Reuters
Dünyanın en uzun tuz mağarası İsrail’de keşfedildi.
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İsrailli araştırmacılar, yıllar süren çalışmalar sonucunda Ölüdeniz’e bakan Malha Mağarası’nın haritasını çıkardı.
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10 kilometre uzunluğundaki mağarada çok sayıda bölüm bulunuyor.
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Kudüs’teki İbrani Üniversitesi’nden araştırmacılar, iki yıldan fazla bir süredir mağarada çalışma yürütüyordu.
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Yağışların mağaranın uzunluğunu daha da artırması bekleniyor.
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İran'daki Üç Çıplaklar Mağarası 6,85 kilometre ile en uzun tuz mağarası olarak biliniyordu.
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