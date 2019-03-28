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En uzun tuz mağarası İsrail'de bulundu

Reuters

Dünyanın en uzun tuz mağarası İsrail’de keşfedildi.

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    İsrailli araştırmacılar, yıllar süren çalışmalar sonucunda Ölüdeniz’e bakan Malha Mağarası’nın haritasını çıkardı.

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    10 kilometre uzunluğundaki mağarada çok sayıda bölüm bulunuyor.

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    Kudüs’teki İbrani Üniversitesi’nden araştırmacılar, iki yıldan fazla bir süredir mağarada çalışma yürütüyordu.

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    Yağışların mağaranın uzunluğunu daha da artırması bekleniyor.

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    İran'daki Üç Çıplaklar Mağarası 6,85 kilometre ile en uzun tuz mağarası olarak biliniyordu.

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