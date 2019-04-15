NTV

"En zehirli yılanlar" Zagreb'de sergilendi

Anadolu Ajansı

Dünyanın farklı bölgelerinden 40'a yakın zehirli yılan, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de sergilendi.

  • 1

    Yılanların Mucizevi Dünyaları Projesi kapsamında açılan Dünyanın En Zehirli Yılanları Sergisi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da vatandaşların yoğun ilgisine maruz kaldı.
  • 2

    Neven Vrbanic'in evinde beslediği yılanlardan oluşan serginin en çok ilgi göreni, 4 metre uzunluğunda "Elvis" isimli kral kobra oldu. Haziran ayına kadar ziyaret edilebilecek sergide ayrıca kara mamba, engerek, piton ve çıngıraklı yılan türleri de bulunuyor.
  • 3

    Vrbanic, açılışta yaptığı konuşmada, serginin amacının, insanların yılanlara karşı algısını değiştirip bu hayvanları insanlara daha yakın kılmak olduğunu söyledi.
  • 4

    Ziyaretçilere yılanlar hakkında bilgiler veren Vrbanic, "Zehirli yılan beslemek için belli bir ruhsata sahip olmak gerek. Ben 7 yaşımdan beri yılanlara meraklıyım. Dünyanın dört bir yanında yılanlarla ilgilenen arkadaşlarım var ve sahip olduğumuz türleri değiştiriyor, koleksiyonumuzu büyütüyoruz." dedi.
  • 5

    Vrbanic, bugüne kadar hayatını tehlikeye atacak bir durumla karşılaşmadığını belirterek, "Ufak tefek yılan sokmaları oldu ama neyse ki hiçbiri ciddi değildi." ifadelerini kullandı.
  • 6

    2013'te başlatılan proje kapsamında Zagreb ve Zadar şehirlerinde belli aralıklarla düzenlenen sergileri bugüne kadar 80 bine yakın insan ziyaret etti.
  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin