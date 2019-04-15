"En zehirli yılanlar" Zagreb'de sergilendi

1 Yılanların Mucizevi Dünyaları Projesi kapsamında açılan Dünyanın En Zehirli Yılanları Sergisi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da vatandaşların yoğun ilgisine maruz kaldı.

2 Neven Vrbanic'in evinde beslediği yılanlardan oluşan serginin en çok ilgi göreni, 4 metre uzunluğunda "Elvis" isimli kral kobra oldu. Haziran ayına kadar ziyaret edilebilecek sergide ayrıca kara mamba, engerek, piton ve çıngıraklı yılan türleri de bulunuyor.

3 Vrbanic, açılışta yaptığı konuşmada, serginin amacının, insanların yılanlara karşı algısını değiştirip bu hayvanları insanlara daha yakın kılmak olduğunu söyledi.

4 Ziyaretçilere yılanlar hakkında bilgiler veren Vrbanic, "Zehirli yılan beslemek için belli bir ruhsata sahip olmak gerek. Ben 7 yaşımdan beri yılanlara meraklıyım. Dünyanın dört bir yanında yılanlarla ilgilenen arkadaşlarım var ve sahip olduğumuz türleri değiştiriyor, koleksiyonumuzu büyütüyoruz." dedi.

5 Vrbanic, bugüne kadar hayatını tehlikeye atacak bir durumla karşılaşmadığını belirterek, "Ufak tefek yılan sokmaları oldu ama neyse ki hiçbiri ciddi değildi." ifadelerini kullandı.

6 2013'te başlatılan proje kapsamında Zagreb ve Zadar şehirlerinde belli aralıklarla düzenlenen sergileri bugüne kadar 80 bine yakın insan ziyaret etti.

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