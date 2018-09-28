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Endonezya'da 7,5 büyüklüğünde deprem

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Endonezya'nın Sulawesi adasında 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından adayı tsunami vurdu. Depremde şimdiye kadar 1 kişi öldü, yaralı sayısı henüz bilinmiyor.

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    Endonezya'daki depremin merkez üssü Sulawesi'nin başkenti palu'ya 80 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
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    Deprem yerin 10 kilometre altında meydana geldi. Bölgede birçok evin yıkıldığı belirtiliyor.
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    Depremin ardından adayı tsunami dalgaları da vurdu. Dalgaların boyu 2 metreyi buldu. Ancak dalgaların çekildiği belirtiliyor.
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    Dalgaların ne kadar hasara yol açtığı henüz bilinmiyor. Palu'daki havaalanı da depremden hasar gördü.
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    Uçuşlar 24 saatliğine iptal edildi. Endonezya'nin batısındaki Sumatra adasını 2004'te vuran 9,1 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunami dalgaları 10'dan fazla ülkeyi vurmuş ve 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.
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