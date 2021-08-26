Endonezya'da 7 bin 200 yıl önce ölen kadının DNA örneği keşfedildi: İlk insanların göçüne dair yeni bilgiler ortaya çıktı

Endonezya'nın Sulawesi adasındaki Leang Panninge mağarasında genç bir kadına ait DNA örneği ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 7 bin 200 önce öldüğü belirlenen kadın Bessé olarak adlandırıldı. Defin sırasında 17-18 yaşlarında olduğu tespit edilen kadının yanında, tarih öncesi taş aletler ve kırmızı aşı boyası da bulundu. Araştırmacılar, Besse'nin genetik analizin ilk insanların yaptığı göçlere dair önceki bilinenlere meydan okuduğunu söyledi.

ntv.com.tr 26.08.2021 - 12:09

Endonezya'da 7 bin 200 yıl önce ölen kadının DNA örneği keşfedildi: İlk insanların göçüne dair yeni bilgiler ortaya çıktı - 1

Bilim insanları 7 bin 200 yıl önce Endonezya'da ölen bir kadının kalıntılarında antik bir DNA örneği keşfetti. Böylelilkle, Wallacea bölgesinde yaşamış olan  antik bir insanın DNA’sı ilk kez ortaya çıkarıldı.

Endonezya'da 7 bin 200 yıl önce ölen kadının DNA örneği keşfedildi: İlk insanların göçüne dair yeni bilgiler ortaya çıktı - 2

Wallacea terimi, Endonezya'ya bağlı olan ve Asya ile Avustralya kıta sahanlıklarından derin boğazlarla ayrılmış olan bir grup adayı ifade etmek için kullanılıyor.

Endonezya'da 7 bin 200 yıl önce ölen kadının DNA örneği keşfedildi: İlk insanların göçüne dair yeni bilgiler ortaya çıktı - 3
Bununla birlikte, bilim insanları tarafından Bessé olarak isimlendirilen kadının 18 yaşında öldüğü belirlendi. Kalıntılarının yanında Neolitik döneme ait taş aletler ve vahşi hayvan kemikleri bulundu.
Endonezya'da 7 bin 200 yıl önce ölen kadının DNA örneği keşfedildi: İlk insanların göçüne dair yeni bilgiler ortaya çıktı - 4

BOZULMAMIŞ DNA ÖRNEĞİ OLDUKÇA NADİR BİR BULGU

Nature dergisinde yayımlanan araştırmayı yürüten Griffith Üniversitesi'nden Prof. Dr. Adam Brumm, bozulmamış DNA'nın nadir bir bulgu olduğunu söyledi.

Endonezya'da 7 bin 200 yıl önce ölen kadının DNA örneği keşfedildi: İlk insanların göçüne dair yeni bilgiler ortaya çıktı - 5

İL İNSANLARIN GÖÇÜNE İLİŞKİN YENİ BİLGİLER SAĞLADI

Brumm, "Nemli tropik bölgeler, eski insan kemiklerinde ve dişlerinde DNA’nın korunması konusunda çok acımasızdır. Güneydoğu Asya anakarasının tamamında antik DNA örneği bulunan yalnızca bir veya iki neolitik öncesi iskelet var. DNA analizi, ilk insanların hikayesine dair anlayışımızda tamamen devrim yaratıyor. Eski insanların genetik çeşitliliği, nüfus hareketleri ve demografik tarihi hakkında yepyeni bilgiler öğreniyoruz” dedi. 

Endonezya'da 7 bin 200 yıl önce ölen kadının DNA örneği keşfedildi: İlk insanların göçüne dair yeni bilgiler ortaya çıktı - 6

Araştırmacılar Bessé'yi "genetik fosil" olarak tanımladı. Brumm, Bessé'nin genetik diziliminin  bugün yaşayan hiç kimse veya daha öncesinde  bilinen herhangi bir insan tarafından paylaşılmayan benzersiz bir ata geçmişine sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.

Endonezya'da 7 bin 200 yıl önce ölen kadının DNA örneği keşfedildi: İlk insanların göçüne dair yeni bilgiler ortaya çıktı - 7

Bununla birlikte, Bessé'nin genetik yapısının yaklaşık yarısı, günümüz Yerli Avustralyalılarına, Yeni Gine ve Batı Pasifik adalarındaki insanlara benziyor. Brumm, "Atalarının anakara Asya'dan Wallacean adalarına geldiğini, ardından Avustralya ve Yeni Gine'nin buzul çağında yer aldığı  kara kütlesi olan Sahul’a doğru hareket ettiğini düşünüyoruz” dedi.

Endonezya'da 7 bin 200 yıl önce ölen kadının DNA örneği keşfedildi: İlk insanların göçüne dair yeni bilgiler ortaya çıktı - 8

Öte yandan, Bessé'nin DNA'sı, Wallacea'ya göçün zaman çizelgesi hakkında daha önce bilinenlere meydan okuyan doğu Asya ile eski bir bağlantı gösterdi.

Endonezya'da 7 bin 200 yıl önce ölen kadının DNA örneği keşfedildi: İlk insanların göçüne dair yeni bilgiler ortaya çıktı - 9

GÖÇ DAHA ÖNCE BİLİENENDEN 3 İLE 4 BİN YIL ÖNCE GERÇEKLEŞTİ

Brumm, "Yapılan analizler, kökenleri ağırlıklı olarak Asya olan insanların Wallacea bölgesine ilk girişlerinin bilinenden yaklaşık üç veya dört bin yıl önce gerçekleştiğini gösteriyor” dedi.

Endonezya'da 7 bin 200 yıl önce ölen kadının DNA örneği keşfedildi: İlk insanların göçüne dair yeni bilgiler ortaya çıktı - 10

TOLEAN KÜLTÜRÜNE AİT BULUNAN İLK İSKELET

Çalışmanın yazarları, aynı zamanda Bessé’nin aynı zamanda bin 500 ile 8 bin yıl önce Güney Sulawesi'de yaşayan bir grup avcı-toplayıcı olan Toalean kültürüne ait bilinen ilk iskelet olduğunu söyledi.

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