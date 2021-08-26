Endonezya'da 7 bin 200 yıl önce ölen kadının DNA örneği keşfedildi: İlk insanların göçüne dair yeni bilgiler ortaya çıktı

ntv.com.tr 26.08.2021 - 12:09
Bilim insanları 7 bin 200 yıl önce Endonezya'da ölen bir kadının kalıntılarında antik bir DNA örneği keşfetti. Böylelilkle, Wallacea bölgesinde yaşamış olan antik bir insanın DNA’sı ilk kez ortaya çıkarıldı.
Wallacea terimi, Endonezya'ya bağlı olan ve Asya ile Avustralya kıta sahanlıklarından derin boğazlarla ayrılmış olan bir grup adayı ifade etmek için kullanılıyor.
Nature dergisinde yayımlanan araştırmayı yürüten Griffith Üniversitesi'nden Prof. Dr. Adam Brumm, bozulmamış DNA'nın nadir bir bulgu olduğunu söyledi.
Brumm, "Nemli tropik bölgeler, eski insan kemiklerinde ve dişlerinde DNA’nın korunması konusunda çok acımasızdır. Güneydoğu Asya anakarasının tamamında antik DNA örneği bulunan yalnızca bir veya iki neolitik öncesi iskelet var. DNA analizi, ilk insanların hikayesine dair anlayışımızda tamamen devrim yaratıyor. Eski insanların genetik çeşitliliği, nüfus hareketleri ve demografik tarihi hakkında yepyeni bilgiler öğreniyoruz” dedi.
Araştırmacılar Bessé'yi "genetik fosil" olarak tanımladı. Brumm, Bessé'nin genetik diziliminin bugün yaşayan hiç kimse veya daha öncesinde bilinen herhangi bir insan tarafından paylaşılmayan benzersiz bir ata geçmişine sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.
Bununla birlikte, Bessé'nin genetik yapısının yaklaşık yarısı, günümüz Yerli Avustralyalılarına, Yeni Gine ve Batı Pasifik adalarındaki insanlara benziyor. Brumm, "Atalarının anakara Asya'dan Wallacean adalarına geldiğini, ardından Avustralya ve Yeni Gine'nin buzul çağında yer aldığı kara kütlesi olan Sahul’a doğru hareket ettiğini düşünüyoruz” dedi.
Öte yandan, Bessé'nin DNA'sı, Wallacea'ya göçün zaman çizelgesi hakkında daha önce bilinenlere meydan okuyan doğu Asya ile eski bir bağlantı gösterdi.
Brumm, "Yapılan analizler, kökenleri ağırlıklı olarak Asya olan insanların Wallacea bölgesine ilk girişlerinin bilinenden yaklaşık üç veya dört bin yıl önce gerçekleştiğini gösteriyor” dedi.