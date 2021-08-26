Endonezya'da 7 bin 200 yıl önce ölen kadının DNA örneği keşfedildi: İlk insanların göçüne dair yeni bilgiler ortaya çıktı

Araştırmacılar Bessé'yi "genetik fosil" olarak tanımladı. Brumm, Bessé'nin genetik diziliminin bugün yaşayan hiç kimse veya daha öncesinde bilinen herhangi bir insan tarafından paylaşılmayan benzersiz bir ata geçmişine sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.