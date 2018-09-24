Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı faaliyete geçti
Anadolu Ajansı
Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı faaliyete geçti. Yanardağda cuma gününden bu yana 44 kez patlama yaşandı
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1Endonezya'da Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı faaliyete geçti.
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2Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu'ndan (BMKG) yapılan açıklamaya göre, Lampung kentinde bulunan yanardağda cuma gününden bu yana 44 kez patlama meydana geldi.
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3Yanardağdan 200 metre yüksekliğe kadar dumanlar yükseldiği belirtildi.
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4Bölgede, yanardağ çevresinde yaşayanlara güvenli yerlere geçmeleri yönünde uyarı yapıldı.
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