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Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı faaliyete geçti

Anadolu Ajansı

Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı faaliyete geçti. Yanardağda cuma gününden bu yana 44 kez patlama yaşandı

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    Endonezya'da Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı faaliyete geçti.
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    Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu'ndan (BMKG) yapılan açıklamaya göre, Lampung kentinde bulunan yanardağda cuma gününden bu yana 44 kez patlama meydana geldi.
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    Yanardağdan 200 metre yüksekliğe kadar dumanlar yükseldiği belirtildi.
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    Bölgede, yanardağ çevresinde yaşayanlara güvenli yerlere geçmeleri yönünde uyarı yapıldı.
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