Endonezya'da aşırı yağışlar dev obruk oluşturdu

Endonezya'nın Açe eyaletindeki Pondok Balik köyünde devasa bir obruk oluştu. 4 futbol sahası büyüklüğünde olduğu belirtilen obruğun genişlemeye devam ettiği belirtiliyor.

Yetkililer, obruğun çevresinde ciddi toprak hareketliliği gözlendiğini, özellikle yağışların artması halinde yeni heyelanların yaşanabileceğini bildirdi.

Obrukların kireç taşı gibi yumuşak kayaların çok olduğu bölgelerde daha sık meydana geldiği belirtiliyor.

Bölgede devam eden toprak kaymaları nedeniyle alanın can güvenliği açısından son derece tehlikeli olduğu belirtildi. Endonezya hükümeti, önlem amacıyla söz konusu bölgeyi "kırmızı bölge" ilan ederek halkın girişini tamamen yasakladı.