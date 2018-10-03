Endonezya'da deprem sonrası yanardağ patladı
ntv.com.tr
Endonezya'yı vuran depremde bilanço her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor. Deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 407'ye yükseldi. Enkaz altında hala onlarca kişi var. Deprem ve tsunaminin yaralarını sarmaya çalışan bölgede, bir de yanardağ patlaması halkı korkuttu.
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1Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 407'ye çıktı.
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2Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 407'ye yükseldiğini açıkladı.
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3BNPB Sözcüsü Purwo Nugroho, basına yaptığı açıklamada 519 cesedin defnedildiğini belirtti.
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4Deprem ve tsunami felaketinde 2 bin 549 kişinin yaralandığını ifade eden Nugroho, 100'ün üzerinde kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaştı.
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5Yetkililer, bölgedeki 2 binden fazla okul binasının hasar gördüğünü ve eğitime devam edilebilmesi için geçici sınıflar kurulacağını belirtti.
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6Nugroho, dün, 61 bin 867 kişinin geçici barınaklarda tutulduğunu belirtmişti.
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7Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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8Yerel kaynaklar, depremin şiddetini 7,4 olarak açıklamıştı.
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9Deprem ve tsunaminin yaralarını sarmaya çalışan bölgede, bir de yanardağ patlaması halkı korkuttu. Palu kentinin kuzeydoğusundaki Soputan Yanardağı faaliyete geçti. Lav ve küller 6 bin metre yüksekliğe kadar çıktı.
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10Yetkililer, bölge halkından evlerinden çıkmamalarını ve olası bir kül sağanağına karşı maskelerini hazır tutmalarını istiyor.
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11Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ile 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.
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12Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7.0 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.
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13"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.
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