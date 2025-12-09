Endonezya'da drone tesisinde yangın: En az 20 ölü
09.12.2025 13:44
Reuters, AFP
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da yedi katlı bir binada çıkan yangında en az 20 kişi öldü. Polis, kurbanların çoğunda yanık izine rastlanmadığını söyledi.
BAZILARI ÖĞLE YEMEĞİNDEYDİ
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da yedi katlı bir binada çıkan yangında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Merkez Cakarta Emniyet Müdürü Susatyo Purnomo Condro, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının söndürüldüğünü ve binada olası başka mağdurların bulunması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Condro, yangının öğle saatlerinde, birinci katta başladığını ve ardından üst katlara yayıldığını belirtti. O sırada bazı çalışanların binada öğle yemeğinde olduğunu, bazılarının ise ofisten ayrılmış durumda olduğunu belirtti.
DUMANDAN BOĞULDULAR
Condro, kurbanların çoğunda yanık izine rastlanmadığını, büyük olasılıkla dumandan boğularak hayatlarını kaybettiklerini söyledi.
Cesetlerin otopsi için polis hastanesine götürüldüğünü ve itfaiyecilerin, binada mahsur kalmış başka kişiler olabileceği ihtimaline karşı olay yerinde arama çalışmalarını sürdürdüğünü de aktardı.
Ayrıca yoğun ısı ve kalın duman nedeniyle binanın bazı katlarında soğutma çalışmalarına odaklanıldığını ifade etti.
DRONE SAĞLAYAN BİR MERKEZ
Yanan binanın, madencilikten tarıma kadar çeşitli sektörlerde hava görüntüleme hizmetleri için drone sağlayan Terra Drone Indonesia’nın ofisi olduğu belirtildi.
Şirket, internet sitesine göre Japonya merkezli Terra Drone Corporation’ın Endonezya birimi konumunda.
Kompas TV tarafından yayınlanan görüntülerde, onlarca itfaiyecinin binadaki insanları tahliye etmeye çalıştığı ve bazı görevlilerin binadan cenaze torbaları taşıdığı görüldü. Bazı çalışanların ise yüksek katlardan taşınabilir merdivenler kullanarak kaçtığı kameralara yansıdı.
Endonezya’da ölümcül yangınlar zaman zaman meydana geliyor. Ülkede 2023 yılında, bir nikel işleme tesisinde meydana gelen patlamada en az 12 kişi ölmüş, 39 kişi de yaralanmıştı.