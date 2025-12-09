Endonezya'da drone tesisinde yangın: En az 20 ölü

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da yedi katlı bir binada çıkan yangında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Merkez Cakarta Emniyet Müdürü Susatyo Purnomo Condro, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının söndürüldüğünü ve binada olası başka mağdurların bulunması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Condro, yangının öğle saatlerinde, birinci katta başladığını ve ardından üst katlara yayıldığını belirtti. O sırada bazı çalışanların binada öğle yemeğinde olduğunu, bazılarının ise ofisten ayrılmış durumda olduğunu belirtti.