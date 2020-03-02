Endonezya'da ilk corona virüs vakası (Corona virüste son durum)

İHA - ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 02.03.2020 - 09:21
Endonezya’da ilk kez 2 kişide yeni tip corona virüs (Covid-19) vakasına rastlandı.
Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, 64 yaşındaki bir kadın ve 31 yaşındaki kızına Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Widodo, anne ve kızın, ay başında Endonezya’yı ziyaret ettikten sonra 27 Şubat’ta Malezya’da test sonuçları pozitif çıkan bir Japon vatandaşıyla temas halinde olduğunu öğrendiklerini ifade etti.
Joko Widodo, Sağlık Bakanlığının test sonuçlarına göre ülkenin ilk Covid-19 vakaları olan anne ve kızın tedavi altına alındığını kaydetti.
Öte yandan, Japonya’da Covid-19 nedeniyle karantinadaki gemiden dün gece tahliye edilen 68 Endonezyalının da Sebaru Adası’nda gözlem altında tutulacağı bildirildi.
Çin'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat'ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle durdurduğunu açıklamıştı.
Covid-19 salgınında toplam 3 bin 44 kişi hayatını kaybetti.
Çin ana karasında 2 bin 912, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 54, İtalya'da 34, Güney Kore'de 22, Japonya'da 12, Fransa'da 2, ABD'de 2, Avustralya, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de 1'er kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Yeni tip corona virüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:
Güney Kore 4 bin 212, İtalya 1694 İran 978, Japonya 961, Fransa 130, Almanya 129, Singapur 106, ABD 80, İspanya 74, Bahreyn 47, Kuveyt 46, Tayland 43, İngiltere 35, Malezya 29, Avustralya 29, Kanada 24, İsveç 22, Birleşik Arap Emirlikleri 21, Irak 19, Norveç 19, İsviçre 18, Vietnam 16, Avusturya 14, Lübnan 10, Hollanda 10, İsrail 10, Yunanistan 7, Hırvatistan 7, Umman 6, Ekvador 6, Finlandiya 6, Rusya 5, Pakistan 4, Meksika 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Danimarka 3, Çekya 3, Katar 3, Brezilya 2, Belarus 2, Belçika 2, Endonezya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Mısır 1, Afganistan 1, Azerbaycan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Litvanya 1, Monako 1, San Marino 1, İrlanda 1, İzlanda 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Ermenistan 1.
ABD’de, Seattle yakınlarındaki bir bakım evinde 70 yaşlarında Covid-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği açıklandı.
Açıklamayı Washington eyaleti Sağlık Ofisi yaparken, cumartesi günü de aynı bölgede 50 yaşlarında bir hastanın ölümü, "ABD’de ilk Covid-19 bağlantılı ölüm" olarak rapor edilmişti.
Sağlık yetkilileri, Washington eyaletinde 12 teyid edilmiş Covid-19 vakası bulunduğunu kaydetti.
Öte yandan, New York ve Rhode Island eyaletlerinde de ilk Covid-19 vakasının tesbit edildiği bildirildi.
New York Valisi Andrew Cuomo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 yaşlarında bir kadının İran’a yaptığı ziyaret sırasında
Covid-19 virüsü kaptığını ve şu an evinde karantina altında tutulduğunu duyurdu.
Rhode Island’ta virüse yakalanan 40 yaşlarındaki kişinin de şubat ayında İtalya’ya seyahat ettiği kaydedildi.
Salgının görüldüğü Portland, Oregan gibi bölgelerde bazı spor müsabakalarının ve kiliselerde toplu ibadetlerin iptal edildiği bildirildi.
ABD’de de teyid edilen en az 80 Kovid-19 vakasının bulunduğu kaydediliyor.
İtalya’da yeni tip corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi.
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, hastalığın bulaştığı kişi sayısının bin 577'ye ulaştığını, ölü sayısının da düne göre 5 artarak 34’e yükseldiğini açıkladı.
Borelli, 140 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, buna karşın şu ana kadar 83 kişinin ise iyileştiğini aktardı.
Covid-19 bulaşmış kişilerin sayısı Avrupa'da artmaya devam ediyor.
Son verilere göre Covid-19 bulaşan kişi sayısı Almanya'da 129, Fransa'da 100, İspanya’da 74, İngiltere'de 36, İsveç’te 22, Avusturya’da 14, Hollanda'da 10, Yunanistan'da 7'ye çıktı.
Belçika'da da ikinci virüs vakası tespit edildi.
Paris’teki tarihi Louvre Müzesi corona virüs nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapattı.
Çekya'da ilk corona virüs vakasına rastlandığı duyuruldu.
İngiltere'de 13 corona virüs vakası daha görüldü. Bu rakam doğrultusunda ise İngiltere'de 36 kişi corona virüsü ile savaşıyor.
Tayland'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.
Bangkok Post'un haberine göre yetkililer, Covid-19 taşıyan 35 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı ilk ölümün kaydedildiğini açıkladı.
Batı Avustralya Eyalet Sağlık Şefi Andrew Robertson, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde corona virüse yakalandıktan sonra Avustralya’da tedavi altına alınan 78 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Batı Avustralya’nın başkenti Perth’teki Sir Charles Gairdner Hastanesi'nde ölen kişinin ülkede bu hastalıktan ilk can kaybı olduğunu hatırlatan Robertson, "Bu çok trajik durum, Diamond Princess yolcu gemisi ile bağlantılı. Genel toplum ya da personel için risk yok." ifadesini kullandı.
Ölen kişinin Diamond Princess gemisinde virüse yakalanan 79 yaşındaki eşinin de aynı hastanede tedavisinin sürdüğünü belirten Robertson, kadının durumunun stabil olduğunu bildirdi.
Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.
Katar'da yeni tip corona virüs (Covid -19) tespit edilen kişi sayısı Katar'da 3'e yükseldi.
Katar Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise İran'dan 27 Şubat tarihinde tahliye edilen ve karantinaya alınanlardan ikisinde daha Covid-19 tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, 2 kişide Covid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 3'e yükseldiği ifade edilerek, söz konusu kişilerin Bulaşıcı Hastalıklar Merkezinde karantina altında tutulduğu ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Katar'da düzenlenmesi planlanan 2020 sezonu açılış etabı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle iptal edildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 6-8 Mart'ta başkent Doha'da gerçekleştirilmesi planlanan ilk etabın, Katar'ın corona virüs sebebiyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlamaları sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.
Katar, perşembe günü, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle İtalya ve İran'daki vatandaşlarını tahliye etmişti.
Azerbaycan, yeni tip corona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla İran'la sınır kapılarını 2 haftalığına kapattı. Covid-19'la ilgili yeni oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, kararın İran makamlarına iletildiği belirtildi.
Azerbaycan'da bulunan İran vatandaşları ile İran'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri için koridor açılacağı ifade edildi.