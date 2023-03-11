Endonezya'da Merapi Yanardağı patladı

Endonezya'da Merapi Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yanardağdan püsküren sıcak kül bulutları, kaya, lav ve gaz karışımı, yamaçlardan 7 kilometre kadar aşağı indi, şehirde göz gözü görmez oldu. Bölge sakinlerine, kraterin ağzından 7 kilometre uzakta durmaları ve lav tehlikesinin farkında olmaları tavsiye edilirken, turizm ve madencilik faaliyetleri durduruldu.

Endonezya'da Merapi Yanardağı patladı - 1

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan 2 bin 963 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı, yeniden faaliyete geçti.

Endonezya'da Merapi Yanardağı patladı - 2

Püsküren sıcak kül bulutları, kaya, lav ve gaz karışımı, yamaçlardan 7 kilometre kadar aşağı indi.

Endonezya'da Merapi Yanardağı patladı - 3

Gün boyu süren patlamalar nedeniyle çevredeki köylere küller saçıldı, can kaybı bildirilmedi.

Endonezya'da Merapi Yanardağı patladı - 4

Merapi'nin yamaçlarında yaşayan sakinlere, kraterin ağzından 7 kilometre uzakta durmaları ve lav tehlikesinin farkında olmaları tavsiye edildi, turizm ve madencilik faaliyetleri durduruldu.

Endonezya'da Merapi Yanardağı patladı - 5

2 bin 968 metre yüksekliğindeki dağın çevresinde yaklaşık çeyrek milyon insan yaşıyor.

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Endonezya'da Merapi Yanardağı patladı - 6

Ülkedeki en aktif yanardağ olan Merapi, son zamanlarda defalarca lav ve gaz bulutlarıyla patladı. 2010'daki son büyük patlamasında 347 kişi ölmüş, 20 kişi yerinden olmuştu.

Endonezya'da Merapi Yanardağı patladı - 7

Yanardağın faaliyete geçmesiyle şehri kül ve toz bulutu kapladı.

Endonezya'da Merapi Yanardağı patladı - 8

Sürücüler havada oluşan kül bulutu nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Endonezya'da Merapi Yanardağı patladı - 9

Semeru Yanardağı'nda 4 Aralık 2021'deki volkanik patlamada ise 51 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da Merapi Yanardağı patladı - 10

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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