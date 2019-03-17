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Endonezya'da selde ölü sayısı 70'e yükseldi

Endonezya'nın Papua eyaletinde meydana gelen selde 70 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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    Papua eyaleti askeri yetkilileri, eyaletin başkenti Jayapura'da dün etkili olmaya başlayan şiddetli yağışların yol açtığı selde, 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

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    Selden en çok etkilenen Jayapura'ya bağlı Sentani bölgesinde 63 kişinin öldüğünü aktaran yetkililer, Ampera bölgesinde de 7 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.
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    Yetkililer sel felaketi nedeniyle şu ana kadar 3 binden fazla kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.
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    Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho da bölgedeki selde 59 yaralı olduğunu açıklamıştı.
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    Güney Sulawesi eyaletinde, ocak ayında şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 68 kişi ölmüştü.
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    Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve heyelan meydana geliyor.
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