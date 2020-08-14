Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

Endonezya’da Sumatra Adası’ndaki Sinabung Yanardağı’nda artan volkanik hareketlilik nedeniyle uçuş uyarısı yapıldı. Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Karo bölgesindeki Sinabung Yanardağı’nda 3 kez patlama yaşandığını açıkladı. "Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Anadolu Ajansı 14.08.2020 - 05:59

Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik - 1

Endonezya’da Sumatra Adası’ndaki Sinabung Yanardağı’nda artan volkanik hareketlilik nedeniyle uçuş uyarısı yapıldı.

Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik - 2

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Karo bölgesindeki Sinabung Yanardağı’nda 3 kez patlama yaşandığını açıkladı.

Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik - 3

PVMBG, en son meydana gelen patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağ kraterinden 2 bin metre yüksekliğe ulaştığı bilgisini paylaştı.

Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik - 4

Havacılık yetkilileri, kül bulutları nedeniyle yanardağın bulunduğu bölgedeki hava sahasında uçuşu olan uçaklar için uyarı yaptı. 

Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik - 5

Bu arada bölge yetkilileri de geçen haftadan bu yana hareketliliğin arttığı yanardağdaki olası patlamalara karşı halka tedbirli olunması uyarısında bulunuyor.

Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik - 6

Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik - 7

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik - 8
Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik - 9
Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik - 10
Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik - 11
Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik - 12
Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik - 13
Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik - 14
Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik - 15
Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik - 16
Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik - 17
Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik - 18
Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik - 19
Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik - 20
Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik - 21
Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik - 22
Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik - 23
Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik - 24

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