Endonezya'da tsunami: Ölü sayısı 281'e yükseldi

Şu ana kadar tsunamiden etkilenen yabancı uyruklu kişinin bulunmadığı bilgisini paylaşan Nugoroh, Pandeglang, Serang, Lampung ve Tanggamus'un tsunamiden en çok etkilenen bölgeler olduğunu kaydetti.

Tahliye ve arama kurtarma çalışmaları devam ederken henüz ulaşılamayan bölgelerin bulunması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.