"En"ler ülkesi Nauru: Yılda 200 kişi uğruyor, sigara ve obezite ile mücadele ediyor!
Nauru, Pasifik Okyanusu'nda yer alan 21 kilometrekarelik yüzölçümü ile dünyanın en küçük bağımsız cumhuriyetlerinden biri. Her yıl yalnızca 200 turistin ziyaret ettiği bu izole ada, yüksek obezite oranı ve sigara tüketimi ile dikkat çekiyor. İşte "En"ler ülkesi ile ilgili detaylar...
Nauru, Pasifik Okyanusu'nda yer alan küçük bir ada ülkesidir. Dünyanın en küçük bağımsız cumhuriyetlerinden biri olan Nauru, yaklaşık 21 kilometrekarelik bir alana sahiptir. 10 bin civarında bir nüfusu var.