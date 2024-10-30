"En"ler ülkesi Nauru: Yılda 200 kişi uğruyor, sigara ve obezite ile mücadele ediyor!

Nauru, Pasifik Okyanusu'nda yer alan 21 kilometrekarelik yüzölçümü ile dünyanın en küçük bağımsız cumhuriyetlerinden biri. Her yıl yalnızca 200 turistin ziyaret ettiği bu izole ada, yüksek obezite oranı ve sigara tüketimi ile dikkat çekiyor. İşte "En"ler ülkesi ile ilgili detaylar...

"En"ler ülkesi Nauru: Yılda 200 kişi uğruyor, sigara ve obezite ile mücadele ediyor! - 1

Nauru, Pasifik Okyanusu'nda yer alan küçük bir ada ülkesidir. Dünyanın en küçük bağımsız cumhuriyetlerinden biri olan Nauru, yaklaşık 21 kilometrekarelik bir alana sahiptir. 10 bin  civarında bir nüfusu var.

DÜNYA HABERLERİ

"En"ler ülkesi Nauru: Yılda 200 kişi uğruyor, sigara ve obezite ile mücadele ediyor! - 2

TEK YOL HAVA

Nauru'ya ulaşmanın tek yolu hava yoluyla mümküm, çünkü adayı çevreleyen mercan resifleri gemilerin yanaşmasını imkansız hale getiriyor.  

"En"ler ülkesi Nauru: Yılda 200 kişi uğruyor, sigara ve obezite ile mücadele ediyor! - 3

EN YALNIZ ÜLKE

İzole konumu ve sınırlı turizm olanakları ile dikkat çeken ülkeyi her yıl yalnızca 200 civarında turist ziyaret ediyor. Bu da Nauru'yu dünyanın en az ziyaret edilen en yalnız ülkesi yapıyor. 

"En"ler ülkesi Nauru: Yılda 200 kişi uğruyor, sigara ve obezite ile mücadele ediyor! - 4

GSYİH EN YÜKSEK SEVİYELERDEYDİ

Tarihine bakıldığında, Nauru'nun bir zamanlar fosfat zenginlikleri ile dolu olduğu görülüyor. 1975 yılında, kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) bakımından dünyanın en yüksek seviyesine ulaşması, bu zenginliğin bir göstergesi. Ancak fosfat rezervlerinin tükenmesiyle birlikte ülkenin ekonomik durumu kötüleşti.

"En"ler ülkesi Nauru: Yılda 200 kişi uğruyor, sigara ve obezite ile mücadele ediyor! - 5

OBEZİTEDE İLK SIRADA

Madencilik nedeniyle adadaki toprakların artık tarıma elverişli olmadığı ve tüm gıdanın ithal edilmek zorunda kalındığı belirtiyor. 

Bu da ülkedeki obezite salgınına katkıda bulunuyor. 

Dünya Obezite Federasyonu’nun verilerine göre, Nauru’nun nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ı obez olarak tanımlanıyor. 

"En"ler ülkesi Nauru: Yılda 200 kişi uğruyor, sigara ve obezite ile mücadele ediyor! - 6

EN ÇOK SİGARA TÜKETEN ÜLKE

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ülke, yüzde 52,1 ile dünyada en yüksek sigara içme oranına sahip.

"En"ler ülkesi Nauru: Yılda 200 kişi uğruyor, sigara ve obezite ile mücadele ediyor! - 7

Nauru, demokratik bir yönetim sistemine sahiptir. Ülkenin başkenti Yaren, resmi olarak başkent olarak kabul edilmesine rağmen, birçok hükümet binası bu bölgede bulunmaktadır.

Nauru halkı, yurt dışında yaptığı yatırımlardan gelen kiralar ile ayakta kalmaya çalışıyor.

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