Entegrasyon anlaşması yürürlüğe giriyor, Suriye Ordusu Haseke'ye ilerliyor
02.02.2026 11:26
Son Güncelleme: 02.02.2026 14:52
NTV - Haber Merkezi
Suriye'de Şam yönetimi ve terör örgütü PKK/SDG arasında varılan kapsamlı entegrasyon anlaşması bugün yürürlüğe giriyor. Anlaşmaya göre terör örgütü unsurları ön hatlardan çekilecek, hükümet güçleri Haseke ve Kamışlı'nın merkezlerine konuşlandırılacak.
ENTEGRASYON SÜRECİ BAŞLIYOR
Entegrasyon anlaşmasına göre askeri güçler cephe hatlarından çekilecek. Suriye ordusu, Haseke ve Kamışlı’nın merkezlerine konuşlandırılacak, yerel güvenlik güçleri birleştirilecek.
Suriye Savuma Bakanlığı tarafından Haseke'de bir tümen oluşturulacak, terör örgütü YPG unsurları için burada üç tugay kurulacak. Yine Ayn-el Arab'daki SDG güçleri, Halep'teki tümen çatısı altında yer alan bir tugay olarak Suriye ordusuna entegre edilecek.
SDG’ye bağlı güçlerin Suriyeİçişleri Bakanlığı bünyesinde entegrasyon süreci de başlayacak. Bunun yanında YPG işgali altındaki özerk yönetim kurumları da Suriye devlet kurumlarıyla birleştirilecek. Burada çalışanların iş haklarının korunacağı belirtiliyor.
PETROL SAHALARI VE HAVAALANLARI ŞAM YÖNETİMİNE
Bir diğer öneml entegrasyon konusu ise bölgedeki petrol sahaları. Bu petrol sahalarının Suriye Enerji Bakanlığı'na devredileceği, Kamışlı Havalimanı'nın da Sivil Havacılık Kurumu'na devrolunacağı belirtiliyor. Anlaşma kapsamında Suriye'de SDG kontrolünde kalan tek sınır kapısının Semalka olacağı kaydedildi.
Çatışmalar sırasında yerlerinden edilen Kürtlerin de bölgeye dönüşlerinin güvence altında olacağı ifade edildi.
Entegrasyon çerçevesinde SDG'nin Haseke'ye vali olarak Nureddin Ahmet İssa'yı önerdiği ve Şam yönetiminin de bu öneriyi kabul ettiği iddia edildi.
HASEKE VE KAMIŞLI'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Öte yandan gerginlik tamamen geçmiş değil. Terör örgütü YPG/SDG'nin, işgal ettiği Haseke ve Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı getirdiği öne sürüldü.
Terör örgütü unsurları sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye güçlerinin konuşlanması beklenen Haseke kenti ve Kamışlı ilçesine ilişkin sokağa çıkma yasağı konduğu belirtildi.
Buna göre, Haseke'de 2 Şubat'ta, Kamışlı'da 3 Şubat'ta sabah 06.00'dan akşam 18.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kararın, "bölge halkının güvenliği, istikrarı ve huzuru için alındığı, karşı çıkanlar hakkında işlem yapılacağı" öne sürüldü.
Suriye'de hükümet güçlerinden oluşan bir konvoy, entegrasyon anlaşması kapsamında ülkenin kuzeydoğusunda SDG kontrolündeki Haseke kentine doğru yola çıktı.
SDG'nin Suriye hükümetine entegre olmasını öngören anlaşma çerçevesinde Suriye hükümet güçleri Haseke'ye konuşlanacak.
Reuters'ın aktardığı bilgiye göre Haseke'nin dışından kent içine doğru ilerleyen konvoyda Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı 20'den fazla askeri araç bulunuyor.