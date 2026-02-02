Entegrasyon yürürlüğe girdi, Suriye Ordusu Haseke'de
02.02.2026 11:26
Son Güncelleme: 02.02.2026 20:10
NTV - Haber Merkezi
Suriye'de Şam yönetimi ve YPG arasında varılan entegrasyon anlaşması yürürlüğe girdi. Suriye güçleri Haseke'ye girdi, Ayn-el Arab'a doğru ilerleyiş sürüyor.
ENTEGRASYON SÜRECİ BAŞLADI
Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında bölgedeki güçlerin entegrasyon sürecinin başladığı açıkladı.
Haseke İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Mervan el-Ali, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimine ait bir konvoyun Haseke il merkezine giriş yapmasının ardından basın açıklaması yaptı.
Ali, Haseke ilindeki mevcut güçlerle koordinasyon içerisinde kentin iç güvenliğini devralmaya başladıklarını belirterek, YPG'ye bağlı sözde güvenlik gücü "Asayiş" birimlerinin kademeli olarak Suriye İç Güvenlik güçlerine entegre edileceğini bildirdi.
Sürecin ilk aşamasının kısıtlı bir güç ve araç sayısıyla Haseke merkezinde başladığına dikkati çeken Ali, "Haseke şehrine sınırlı sayıda güvenlik gücü ve aracıyla giriş yaptık, halk tarafından da karşılandık. Bu, Suriye hükümeti ile SDG arasında 18 Ocak'ta varılan anlaşma maddelerinin uygulanması yolundaki ilk adımdır." dedi.
ENTEGRASYON SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?
Entegrasyon anlaşmasına göre askeri güçler cephe hatlarından çekilecek. Suriye ordusu, Haseke ve Kamışlı’nın merkezlerine konuşlandırılacak, yerel güvenlik güçleri birleştirilecek.
Suriye Savuma Bakanlığı tarafından Haseke'de bir tümen oluşturulacak, terör örgütü YPG unsurları için burada üç tugay kurulacak. Yine Ayn-el Arab'daki SDG güçleri, Halep'teki tümen çatısı altında yer alan bir tugay olarak Suriye ordusuna entegre edilecek.
SDG’ye bağlı güçlerin Suriye İçişleri Bakanlığı bünyesinde entegrasyon süreci de başlayacak. Bunun yanında YPG işgali altındaki özerk yönetim kurumları da Suriye devlet kurumlarıyla birleştirilecek. Burada çalışanların iş haklarının korunacağı belirtiliyor.
PETROL SAHALARI VE HAVAALANLARI ŞAM YÖNETİMİNE
Bir diğer önemli entegrasyon konusu ise bölgedeki petrol sahaları. Bu petrol sahalarının Suriye Enerji Bakanlığı'na devredileceği, Kamışlı Havalimanı'nın da Sivil Havacılık Kurumu'na devrolunacağı belirtiliyor. Anlaşma kapsamında Suriye'de SDG kontrolünde kalan tek sınır kapısının Semalka olacağı kaydedildi.
Çatışmalar sırasında yerlerinden edilen Kürtlerin de bölgeye dönüşlerinin güvence altında olacağı ifade edildi.
Entegrasyon çerçevesinde SDG'nin Haseke'ye vali olarak Nureddin Ahmet İssa'yı önerdiği ve Şam yönetiminin de bu öneriyi kabul ettiği iddia edildi.
HASEKE VE KAMIŞLI'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Öte yandan gerginlik tamamen geçmiş değil. Terör örgütü YPG/SDG'nin, işgal ettiği Haseke ve Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı getirdiği öne sürüldü.
Terör örgütü unsurları sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye güçlerinin konuşlanması beklenen Haseke kenti ve Kamışlı ilçesine ilişkin sokağa çıkma yasağı konduğu belirtildi.
Buna göre, Haseke'de 2 Şubat'ta, Kamışlı'da 3 Şubat'ta sabah 06.00'dan akşam 18.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kararın, "bölge halkının güvenliği, istikrarı ve huzuru için alındığı, karşı çıkanlar hakkında işlem yapılacağı" öne sürüldü.