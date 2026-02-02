Entegrasyon yürürlüğe girdi, Suriye Ordusu Haseke'de

Entegrasyon anlaşmasına göre askeri güçler cephe hatlarından çekilecek. Suriye ordusu, Haseke ve Kamışlı’nın merkezlerine konuşlandırılacak, yerel güvenlik güçleri birleştirilecek.

Suriye Savuma Bakanlığı tarafından Haseke'de bir tümen oluşturulacak, terör örgütü YPG unsurları için burada üç tugay kurulacak. Yine Ayn-el Arab'daki SDG güçleri, Halep'teki tümen çatısı altında yer alan bir tugay olarak Suriye ordusuna entegre edilecek.

SDG’ye bağlı güçlerin Suriye İçişleri Bakanlığı bünyesinde entegrasyon süreci de başlayacak. Bunun yanında YPG işgali altındaki özerk yönetim kurumları da Suriye devlet kurumlarıyla birleştirilecek. Burada çalışanların iş haklarının korunacağı belirtiliyor.