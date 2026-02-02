Epstein belgelerinde "Libya'da fırsat" mesajı
02.02.2026 13:03
Erdem Güzel
Amerikalı pedofili milyarder Jeffrey Epstein'ın davasına ilişkin dosyaların bir bölümü daha kamuoyuyla paylaşıldı. Milyonlarca sayfa döküman yayınlanırken belgelerdeki detaylar da gün gün ortaya çıkıyor.
"LİBYA'NIN DONDURULAN VARLIKLARINDAN KAZANÇ ELDE EDERİZ"
Yeni ortaya çıkarılan materyaller arasında, Libya'daki siyasi ve ekonomik belirsizlikle bağlantılı finansal ve hukuki fırsatları özetlediği, Epstein'e Temmuz 2011'de gönderilen bir e-posta da yer alıyor.
E-postaya göre, Libya fonlarından yaklaşık 80 milyar doların uluslararası alanda dondurulmuş olduğu, bunun yaklaşık 32 milyar dolarının ABD'de olduğu belirtiliyor. Gönderen, "çalınmış ve zimmete geçirilmiş" Libya varlıklarının bu miktarın üç ila dört katı değerinde olabileceğini ifade ediyor. Yazışmada, bu fonların küçük bir kısmının bile tespit edilip geri kazanılmasının "milyarlarca dolar" kazanç sağlayabileceği savunuluyor.
Ayrıca, Libya'nın gelecekte yeniden yapılanma ve ekonomik iyileşme için en az 100 milyar dolar harcaması gerekeceği beklentisine de değiniliyor ve durumun daha geniş bir fırsat olarak nitelendirildiği belirtiliyor. E-postada, Libya'nın önemli enerji rezervlerine ve yüksek okuryazarlık oranlarına sahip bir ülke olduğu, bu faktörlerin finansal ve hukuki girişimler için avantajlı olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, bazı uluslararası hukuk firmalarıyla başarı ücreti esasına göre çalışma konusunda görüşmeler yapıldığı da belirtiliyor.
"KADDAFİ SONRASI LİBYA'DA FIRSAT"
Mesajda, İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6 ve İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın bazı eski üyelerinin, e-postada "çalınmış" olarak tanımlanan varlıkların belirlenmesi ve geri alınması çabalarına yardımcı olmaya istekli oldukları belirtildi. E-postada, bu tür bir sürece erken katılımın "önemli bir fırsat" olabileceği vurgulandı.
NORVEÇLİ ELİTLERİN ADI GEÇİYOR
Norveç, İsveç ve Danimarka kraliyet ailelerinin Epstein ile yakın ilişkide olduğu ortaya çıkarken, önemli Norveçli siyasilerin de adının belgelerde geçtiği ortaya çıktı. FBI'a ait ortaya çıkan bir belgede Epstein ağıyla insan kaçakçılığına ve sonrasında da istismara uğradığını belirterek isimler veriyor. Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve çeşitli Norveçli iş insanlarının kendisini istismar ettiğini, kendisini komaya soktukları iddia edildi.
İsmi geçenlerdense henüz bir açıklama gelmedi.