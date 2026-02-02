Epstein belgelerinde "Libya'da fırsat" mesajı

Yeni ortaya çıkarılan materyaller arasında, Libya'daki siyasi ve ekonomik belirsizlikle bağlantılı finansal ve hukuki fırsatları özetlediği, Epstein'e Temmuz 2011'de gönderilen bir e-posta da yer alıyor.

E-postaya göre, Libya fonlarından yaklaşık 80 milyar doların uluslararası alanda dondurulmuş olduğu, bunun yaklaşık 32 milyar dolarının ABD'de olduğu belirtiliyor. Gönderen, "çalınmış ve zimmete geçirilmiş" Libya varlıklarının bu miktarın üç ila dört katı değerinde olabileceğini ifade ediyor. Yazışmada, bu fonların küçük bir kısmının bile tespit edilip geri kazanılmasının "milyarlarca dolar" kazanç sağlayabileceği savunuluyor.

Ayrıca, Libya'nın gelecekte yeniden yapılanma ve ekonomik iyileşme için en az 100 milyar dolar harcaması gerekeceği beklentisine de değiniliyor ve durumun daha geniş bir fırsat olarak nitelendirildiği belirtiliyor. E-postada, Libya'nın önemli enerji rezervlerine ve yüksek okuryazarlık oranlarına sahip bir ülke olduğu, bu faktörlerin finansal ve hukuki girişimler için avantajlı olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, bazı uluslararası hukuk firmalarıyla başarı ücreti esasına göre çalışma konusunda görüşmeler yapıldığı da belirtiliyor.