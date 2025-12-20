Epstein dosyalarının ilk bölümü yayınlandı. İşte öne çıkan 7 başlık

Trump’ın adı belgelerde nadiren geçiyor. Açıklanan fotoğrafların büyük bölümü daha önce kamuoyuna yansımış karelerden oluşuyor. Trump’ın ismi, Epstein’ın adres defteri, uçuş kayıtları ve mesaj notlarında yer alsa da bunlar daha önce de biliniyordu.

Bu durum, ilerleyen dosya paketlerinde Trump’la ilgili yeni bilgilerin olup olmayacağı sorusunu gündemde tutuyor.

Trump, Epstein’in cinsel istismar amaçlı insan kaçakçılığı yaptığından haberdar olduğu iddialarını şiddetle reddetmişti. Trump, Epstein ile bir dönem arkadaş olduklarını fakat daha sonra aralarının bozulduğunu söylemişti.