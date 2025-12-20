Epstein dosyalarının ilk bölümü yayınlandı. İşte öne çıkan 7 başlık
20.12.2025 08:51
Ceren Ekşi
ABD Adalet Bakanlığı, çocuk istismarı ve fuhuş ağı kurmaktan yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'e ilişkin dosyaların ilk bölümünü yayınladı. Belgelerin büyük kısmı sansürlü kalırken, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve ünlü şarkıcı Michael Jackson'a ait fotoğraflar öne çıktı.
13 BİNDEN FAZLA BELGE PAYLAŞILDI
ABD Adalet Bakanlığı, geçen ay Başkan Donald Trump tarafından imzalanan yasa doğrultusunda, cinsel istismar ve reşit olmayanlara yönelik insan ticareti suçlamalarıyla yargılanırken 2019’da cezaevinde ölen finansçı Jeffrey Epstein hakkında yürütülen soruşturmalara ait 13 binden fazla belgeyi kamuoyuyla paylaştı.
Bakanlık, önümüzdeki haftalarda yeni dosyaların da açıklanacağını duyurdu. Belgeler uzun süredir, Epstein’ın faaliyetleri ve nüfuzlu isimlerle ilişkilerine ışık tutacağı beklentisiyle merakla bekleniyordu.
BÜYÜK BİR İFŞA YOK
The New York Times gazetesinin haberine göre, fotoğraflar, telefon kayıtları, seyahatler ve tanık ifadelerini içeren belgeler, Epstein’ın bilinen faaliyetlerine kayda değer yeni bir bilgi eklemedi. Güçlü ve zengin çevrelerle ilişkilerine dair yeni ve somut bulgular da ortaya çıkmadı.
Belgeler 2005 yılında Florida’nın Palm Beach kentinde başlatılan ilk polis soruşturması, 2008 yılındaki tartışmalı savcılık anlaşması ve 2019 yılında New York’ta yürütülen ancak Epstein’ın ölümüyle sonuçsuz kalan federal soruşturmadan derlendi.
BELGELERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ SANSÜRLÜ
Telefon kayıtları, uçuş listeleri ve mağdur ifadeleri olduğu anlaşılan dosyaların çoğu yoğun şekilde karartılmış durumda. “Grand Jury NY” başlıklı 119 sayfalık bir dosya ise tamamen siyaha boyanmış halde yayımlandı.
BILL CLINTON FOTOĞRAFLARI ÖNE ÇIKTI
Belgelerde yer alan fotoğrafların önemli bir kısmında, eski ABD Başkanı Bill Clinton yer aldı. Bir fotoğrafta Clinton, yüzü karartılmış bir kişiyle birlikte jakuzi içinde görülüyor. Fotoğraflara dair bağlam ya da açıklama sunulmadı.
Bu kareler, Trump’ın geçen ay Adalet Bakanlığı’na Clinton ve bazı Demokrat isimlerin Epstein’la ilişkilerinin incelenmesi talimatı vermesinin ardından yayımlandı.
MICHAEL JACKSON DA VAR
Beyaz Saray fotoğrafları siyasi mesajla paylaşırken, Clinton cephesi bunun Trump’ın Epstein’la olan bağlantısından dikkat dağıtma çabası olduğunu savundu.
Dosyalarda ABD'li ünlü şarkıcı Michael Jackson gibi isimlerin fotoğrafları da yer aldı.
TRUMP DESTEKÇİLERİ SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ
Epstein dosyalarının açıklanmasını en hararetli biçimde savunan Trump yanlısı çevreler, belgelerin yayınlanmasının ardından beklenmedik biçimde sessiz kaldı. Dosyalarda yeni ve çarpıcı suçlayıcı bilgilerin yer almaması bu tutumda etkili oldu.
Trump da dosyalarla ilgili kamuoyuna herhangi bir yorum yapmadı. Uzmanlara göre, Epstein etrafında örülen komplo teorilerinin savunucularını bu belgelerin tatmin edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.
TRUMP'A SINIRLI ATIF
Trump’ın adı belgelerde nadiren geçiyor. Açıklanan fotoğrafların büyük bölümü daha önce kamuoyuna yansımış karelerden oluşuyor. Trump’ın ismi, Epstein’ın adres defteri, uçuş kayıtları ve mesaj notlarında yer alsa da bunlar daha önce de biliniyordu.
Bu durum, ilerleyen dosya paketlerinde Trump’la ilgili yeni bilgilerin olup olmayacağı sorusunu gündemde tutuyor.
Trump, Epstein’in cinsel istismar amaçlı insan kaçakçılığı yaptığından haberdar olduğu iddialarını şiddetle reddetmişti. Trump, Epstein ile bir dönem arkadaş olduklarını fakat daha sonra aralarının bozulduğunu söylemişti.
DEVAMI NE ZAMAN GELECEK?
Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Fox News’e yaptığı açıklamada binlerce belgenin daha yayınlanacağını söyledi.
Ancak bu açıklama, Trump’ın Kasım ayında imzaladığı ve 30 gün içinde tüm gizli olmayan Epstein belgelerinin açıklanmasını öngören yasanın ihlal edileceği eleştirilerini beraberinde getirdi.
Kongre üyeleri, Adalet Bakanlığı’nı yasal yükümlülüğünü yerine getirmemekle suçladı.
NE OLMUŞTU?
En küçüğü 14 olan, 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla yargılanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019'da tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde ölü bulunmuştu.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ile yürüttüğü inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir “müşteri listesi” tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Jeffrey Epstein’in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.
Epstein’in İngiliz sevgilisi Ghislaine Maxwell ise reşit olmayan bir kişiyi fuhuşa zorlamak da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.