Epstein dosyası kapanıyor. 3 milyon yeni belgedeki isim ve suçlamalar

Yeni belgelerde ABD Başkanı Donald Trump’ın adı yüzlerce kez geçiyor. Dosyalar arasında FBI’ın tehdit ihbar hattına gelen ve kanıta dayanmayan iddiaların derlendiği bir liste de var.

Adalet Bakanlığı, Trump’a yönelik bazı iddiaların asılsız olduğunu ve güvenilirlik taşımadığını vurguladı. Trump, Epstein’la geçmişte arkadaşlık ettiğini kabul ediyor ancak suçlardan haberdar olmadığını ve her türlü suçu reddettiğini söylüyor.

500'den fazla avukat ve uzmanın bu çalışmayı tamamlamak için uzun günler ve geceler geçirdiğini kaydeden Blanche, "Yasaya uyduk. Kanuna uyduk. Başkan Trump'ı, ya da herhangi birini korumadık. Epstein hakkında sakladığımız süper gizli belgeler yok.” ifadesini kullandı.