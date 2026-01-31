Epstein dosyası kapanıyor. 3 milyon yeni belgedeki isim ve suçlamalar
31.01.2026
NTV - Haber Merkezi
ABD Adalet Bakanlığı, pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili bugüne kadarki en kapsamlı dosya paketini yayınladı. Belgeler, Epstein’ın hapishanedeki günlerinden yüksek profilli isimlerle yazışmalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
MİLYONLARCA YENİ BELGE YAYINLANDI
ABD Adalet Bakanlığı, geçen yıl yürürlüğe giren Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında 3 milyon yeni belge, 180 bin görüntü ve 2 bin videoyu kamuoyuna açtı.
Yeni dosya paketi, Başkan Donald Trump tarafından imzalanan yasada öngörülen sürenin altı hafta kaçırılmasının ardından geldi.
Bakan Yardımcısı Todd Blanche, “Bu yayın, Amerikan halkına şeffaflık sağlamak ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek için yürütülen kapsamlı incelemenin sonudur.” dedi.
Dosyalar Epstein’ın hapishanedeki sürecine ilişkin psikolojik raporları, cezaevindeyken ölümüyle ilgili belgeleri ve Ghislaine Maxwell hakkındaki soruşturma kayıtlarını içeriyor.
Maxwell, Epstein’ın reşit olmayan kızların istismarında rol almakla suçlanmış ve mahkum edilmişti.
İNGİLİZ KRALİYETİYLE YAZIŞMALAR
Belgeler, Epstein’ın İngiliz kraliyetiyle yakın temaslarını da ortaya koyuyor.
“The Duke” imzasıyla yer alan ve Prens Andrew olduğu düşünülen kişiyle Buckingham Sarayı’nda “mahremiyetin bol olduğu” bir akşam yemeği planına dair e-postalar bulunuyor.
Epstein’ın aynı yazışmalarda bu kişiyi “26 yaşındaki Rus bir kadınla” tanıştırma teklifinde bulunduğu görülüyor.
“ÖZEL BİR DOST”
E-postalar Ağustos 2010 tarihli. Bu dönem, Epstein’ın 2008’de reşit olmayan bir kızdan cinsel ilişki talep etmekten hüküm giymesinden iki yıl sonrasına denk geliyor.
Ayrıca, Prens Andrew’un eski eşi Sarah Ferguson ile 2009 tarihli yazışmalar da dosyalarda. Ferguson’un Epstein’ı “özel bir dost” ve “efsane” diye nitelendirdiği görülüyor. O tarihte Epstein ev hapsindeydi.
TRUMP'IN ADI YÜZLERCE KEZ ANILIYOR
Yeni belgelerde ABD Başkanı Donald Trump’ın adı yüzlerce kez geçiyor. Dosyalar arasında FBI’ın tehdit ihbar hattına gelen ve kanıta dayanmayan iddiaların derlendiği bir liste de var.
Adalet Bakanlığı, Trump’a yönelik bazı iddiaların asılsız olduğunu ve güvenilirlik taşımadığını vurguladı. Trump, Epstein’la geçmişte arkadaşlık ettiğini kabul ediyor ancak suçlardan haberdar olmadığını ve her türlü suçu reddettiğini söylüyor.
500'den fazla avukat ve uzmanın bu çalışmayı tamamlamak için uzun günler ve geceler geçirdiğini kaydeden Blanche, "Yasaya uyduk. Kanuna uyduk. Başkan Trump'ı, ya da herhangi birini korumadık. Epstein hakkında sakladığımız süper gizli belgeler yok.” ifadesini kullandı.
MUSK İLE YAZIŞMALAR
Belgelerde teknoloji milyarderi Elon Musk ile Epstein arasındaki e-postalar da yer alıyor.
Musk’ın 2012’de Epstein’ın adasına gitmeyi konuştuğu, “en çılgın partinin” hangi gün olacağını sorduğu görülüyor. Ancak Musk’ın adaya gittiğine dair kanıt bulunmuyor. Musk daha önce davetleri reddettiğini söylemişti.
Yazışmalar ikili arasında "daha önce ortaya çıkmamış bir iletişim düzeyini gösteriyor.
GATES İDDİALARI REDDETTİ
Epstein’ın 2013 tarihli ve gönderilip gönderilmediği belirsiz iki taslak e-postasında Bill Gates hakkında iddialar yer alıyor.
Gates’in sözcüsü, bu iddiaları “tamamen asılsız ve saçma” olarak niteledi. Belgelerin Epstein’ın itibar zedeleme girişimlerini yansıttığını savundu.
ESKİ İSRAİL BAŞBAKANI BİRDEN FAZLA KEZ KONAKLAMIŞ
Dosyalarda Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ve eşi Nili Priel'in de Epstein'a ait New York'taki bir dairede birden fazla kez konakladığı ortaya çıktı.
CNN'in Bakanlığın yayınladığı belgelerdeki e-posta yazışmalarına dayandırdığı haberine göre Priel Mayıs 2017'de Epstein'e, kendisi ve Barak'ın birkaç günlüğüne Harvard bölgesine gitmek için konakladıkları daireden ayrılacaklarını bildiren ve "daire boşken bir temizlikçinin gelip gelemeyeceği sorusunu" içeren bir e-posta gönderdi.
Epstein'ın uzun süre asistanlığını yapan Leslie Groff, başka bir e-posta yazışmasında ise Barak'ların konakladığı dairedeki "kablo kutusunu Apple TV kurulumuyla değiştirmek için Priel ile iletişime geçeceğini" bildirdi.
Diğer e-postalarda ise Barak çiftinin New York'u ne zaman ziyaret edeceğine yönelik Groff, Epstein ve Priel'in görüşmeler ayarlama konusunda sık sık birbirleriyle yazıştığı aktarıldı.
"HEPSİ YAYINLANDI MI?" TARTIŞMASI
Adalet Bakanlığı, yayımlanan paketin inceleme sürecinin sonu olduğunu söylese de Demokratlar daha fazla belgenin gerekçesiz şekilde tutulduğunu ileri sürüyor. Yasayı hazırlayan isimlerden Temsilci Roh Khanna, yaklaşık 2,5 milyon sayfanın neden yayımlanmadığına dair soru işaretleri olduğunu belirtti.
Yasa, mağdurların korunması ve süren soruşturmalar dışında kapsamlı sansürü sınırlıyor, yapılan sansürlerin hukuki gerekçesinin özetlenmesini şart koşuyor. Buna karşın, dosyaların önemli bir kısmında yoğun karartmalar bulunuyor.
Bakan Yardımcısı Blanche, dosyalarda istismarcıların isimlerinin yer almadığını, böyle isimler tespit edilseydi soruşturma açılacağını söyledi. Epstein’la bağlantılı güç odaklarını koruyan bir örtbas olduğu inancı ise kamuoyunda hala tartışılıyor.