Epstein Fas'ta saray almaya çalışmış. Meksika'daki çiftlikte ise ceset aranıyor

Reuters’ın incelediği belgelere göre, aracı kurum Charles Schwab, Epstein adına Fas’ın Marakeş kentindeki görkemli Bin Ennakhil Sarayı’nın satın alınması için yaklaşık 27,7 milyon dolarlık transfer gerçekleştirdi.

26 Haziran ile 9 Temmuz 2019 tarihleri arasında Epstein'in şirketi, sarayın alımı için yaklaşık 12,7 milyon euro gönderilmesi talimatı verdi ancak bu işlem daha sonra iptal edildi.

Ardından, Epstein’ın imzasını taşıyan yeni bir talimatla 14,95 milyon dolar gönderildi. Ancak bu ikinci transfer sırasında hesapta yeterli bakiye bulunmadığı, ilk ödemenin iadesinin henüz gerçekleşmediği kaydedildi.

Schwab, 13 Temmuz’da ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı’na şüpheli işlem bildirimi sundu. Bildirimde, Epstein hakkındaki olumsuz medya haberleri ve olası kaçma riski nedeniyle gayrimenkul amaçlı transferlere ilişkin endişeler dile getirildi.

Marakeş’teki emlakçı Marc Leon ise Epstein’ın söz konusu sarayı ilk olarak 2011’de satın almaya çalıştığını, görüşmelerin yıllarca sürdüğünü belirtti