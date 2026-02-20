Epstein Fas'ta saray almaya çalışmış. Meksika'daki çiftlikte ise ceset aranıyor
20.02.2026 09:55
Reuters
Epstein'in sahip olduğu ve satın almaya çalıştığı mülklere yönelik soru işaretleri büyüyor. Son olarak Fas'ta almaya çalıştığı bir saray ortaya çıktı. Meksika'daki çiftliğinin çevresinde gömüldüğü iddia edilen iki yabancı kıza dair suçlamalar ise yetkilileri harekete geçirdi.
FAS'TA SARAY İÇİN MİLYONLARCA DOLARLIK TRANSFER
Pedofili milyarder Jeffrey Epstein’in 2019’daki tutuklanmasından günler önce Fas’ta bir saray satın almaya çalıştığı ve bu kapsamda milyonlarca dolarlık para transferi yaptığı ortaya çıktı.
Aynı döneme ilişkin yeni dosyalar ise New Mexico’daki çiftliğinde işlendiği iddia edilen suçlara yönelik soruşturmanın yeniden açılmasına yol açtı.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan belgeler, Epstein’ın bir yandan ağır suçlamalarla karşı karşıyayken diğer yandan lüks bir mülk alımı için büyük meblağları hareket ettirdiğini gösteriyor.
TUTUKLAMADAN GÜNLER ÖNCE 27 MİLYON DOLARLIK TRANSFER
Reuters’ın incelediği belgelere göre, aracı kurum Charles Schwab, Epstein adına Fas’ın Marakeş kentindeki görkemli Bin Ennakhil Sarayı’nın satın alınması için yaklaşık 27,7 milyon dolarlık transfer gerçekleştirdi.
26 Haziran ile 9 Temmuz 2019 tarihleri arasında Epstein'in şirketi, sarayın alımı için yaklaşık 12,7 milyon euro gönderilmesi talimatı verdi ancak bu işlem daha sonra iptal edildi.
Ardından, Epstein’ın imzasını taşıyan yeni bir talimatla 14,95 milyon dolar gönderildi. Ancak bu ikinci transfer sırasında hesapta yeterli bakiye bulunmadığı, ilk ödemenin iadesinin henüz gerçekleşmediği kaydedildi.
Schwab, 13 Temmuz’da ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı’na şüpheli işlem bildirimi sundu. Bildirimde, Epstein hakkındaki olumsuz medya haberleri ve olası kaçma riski nedeniyle gayrimenkul amaçlı transferlere ilişkin endişeler dile getirildi.
Marakeş’teki emlakçı Marc Leon ise Epstein’ın söz konusu sarayı ilk olarak 2011’de satın almaya çalıştığını, görüşmelerin yıllarca sürdüğünü belirtti
ÇİFTLİK SORUŞTURMASI YENİDEN AÇILDI
ABD Adalet Bakanlığı’nın 30 Ocak’ta yayınladığı milyonlarca sayfalık yeni dosyanın ardından, Meksika'nın New Mexico eyaletinde Epstein’a ait Zorro Çiftliği'ne ilişkin soruşturma yeniden başlatıldı.
Yetkililer, daha önce gizli olan FBI dosyalarında yer alan bilgilerin “daha ileri incelemeyi gerektirdiğini” açıkladı. Soruşturma kapsamında savcılar, ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein’a ilişkin tam ve sansürsüz dosyalarına erişim talep edecek.
ZORRO ÇİFTLİĞİ ÇEVRESİNE GÖMÜLEN CESETLER İDDİASI
Eyalet ayrıca, yayınlanan belgelerde yer alan ve Epstein’ın Zorro Çiftliği çevresindeki tepelerde iki yabancı kızın cesedinin gömülmesini emrettiği iddiasını da incelediğini duyurdu.
Zorro Çiftliği, 2023 yılında Teksaslı iş insanı ve siyasetçi Don Huffines tarafından satın alınmıştı. Huffines’in sözcüsü, kolluk kuvvetlerinin kendileriyle henüz temasa geçmediğini ancak talep gelmesi halinde tam iş birliği yapacaklarını açıkladı.
İSTİSMAR VİDEOLARI KARŞILIĞINDA BITCOIN İSTEDİ
Kendini Zorro Çiftliği’nin eski bir çalışanı olarak tanıtan bir kişi, FBI'a gönderdiği e-postada Epstein’ın evinden alındığını öne sürdüğü ve kız çocuklarıyla cinsel ilişkiye girdiğini gösterdiğini iddia ettiği videolar karşılığında bir bitcoin talep etti.
Bazı bölümleri sansürlenmiş e-postada, iki yabancı kızın Epstein’ın talimatıyla Zorro Çiftliği’nin dışındaki tepelerde bir yere gömüldüğü öne sürüldü. Mesajda, kızların “sert ve fetiş içerikli cinsel ilişki sırasında boğularak öldüğü” iddia edildi.
2021 tarihli bir FBI raporunda da gönderilen e-postada yedi adet cinsel istismar videosu ve Zorro Çiftliği’ne gömüldüğü iddia edilen iki yabancı kızın konumu karşılığında bir bitcoin talep edildiği ifade edildi.
İKİ AYRI EV, SUÇ İDDİALARI, AYNI DÖNEM
Belgeler, Epstein’ın 2019 yazında bir yandan reşit olmayanlara yönelik suçlamalarla karşı karşıyayken diğer yandan Fas’ta lüks bir saray satın almak için milyonlarca doları hareket ettirdiğini ortaya koyuyor.
Aynı döneme ilişkin yeni yayınlanan dosyalar ise New Mexico’daki çiftliğinde işlenmiş olabileceği iddia edilen suçlara dair soruşturmayı yeniden gündeme taşıdı.