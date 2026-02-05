Epstein skandalı dünya liderlerini koltuklarından edebilir mi?

İşçi Partisi içindeki muhaliflerin ve Başbakan Yardımcısı Angela Rayner’ın baskısıyla Starmer, Mandelson’ın atanmasına ilişkin güvenlik inceleme belgelerinin tamamını yayınlamayı kabul etti. "Örtbas" suçlamalarıyla köşeye sıkışan Başbakan’ın, bu belgelerin yayınlanmasının ardından görevde kalıp kalmayacağı tartışma yarattı.

İngiliz Başbakanı Starmer’ın koltuğu sallanırken, Epstein ile çok daha yakın ilişkileri olan başka siyasilerin şimdilik hasarsız bu süreçten geçmesi de soru işaretleri yarattı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Epstein ile uzun yıllardır bilinen ilişkisi kendisinin koltuğunu sarmış değil.

İngiltere’de Başbakan Keir Starmer, pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantılı Peter Mandelson’ı Washington Büyükelçisi olarak atadığını itiraf etmesinin ardından kendi partisinin isyanıyla koltuğunu kaybetme riskine doğru ilerliyor. Ancak Atlantik'in batı kıyısında Donald Trump, ABD’deki kurumsal hakimiyeti sayesinde skandaldan yara almadan kurtulabilir. Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler Kongre'ye en azından Kasım ayındaki ara seçimlere kadar hakim olacak. Adalet Bakanlığı üzerinde de gücü olan Trump şimdilik adli ve siyasi incelemeden muaf şekilde korunuyor.

Öte yandan Starmer, hem Mandelson’ın Epstein'e gizli bilgi sızdırması iddiaları hem de eski Prens Andrew’un Epstein ile yakın ilişkisinin daha da detaylı şekilde oraya çıkması ve bunun yarattığı krizle boğuşuyor.