Epstein skandalı dünya liderlerini koltuklarından edebilir mi?
05.02.2026 11:09
Erdem Güzel
Epstein belgelerinde ismi geçenlerin hesap verip vermeyeceği tartışma konusu olurken bu belgeler bir ismin koltuğunu sarsmaya başladı. Ancak bu isim Epstein ile sıkı bağlantısı bilinen ABD Başkanı Donald Trump değil.
STARMER'IN KOLTUĞU SALLANIYOR
Pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerin yakabileceği ilk isim onunla direkt bağlantısı olmayan biri olabilir. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in koltuğu belgelerde ortaya çıkan isimlerle birlikte sallanmaya başladı.
Starmer, İngiltere Parlamentosu'nda eski Bakan Peter Mandelson ile Jeffrey Epstein arasındaki dostluktan haberdar olduğunu ancak buna rağmen Mandelson’ı Washington Büyükelçisi olarak atadığını kabul etti.
Bu itiraf, iktidardaki İşçi Partisi içinde büyük bir reaksiyona yol açarken, Starmer’ın liderliği "pamuk ipliğine bağlı" yorumları yapılmaya başlandı.
Epstein belgelerinde Mandelson'un “yakın dostu” Epstein'e 2008 finansal krizinin ardından gizli devlet bilgileri sızdırmış olabileceği, bu belgelerin Epstein ve Wall Street çevreleri için çok önemli olduğu belirtiliyor. Starmer, Mandelson'u Washington Büyükelçisi olarak atasa da ilk dalga belgelerin açıklanmasının ardından Mandelson istifa etmişti. Yeni belgelerin de kamuoyuna açıklanmasıyla Mandelson, Lordlar Kamarası'ndan emekliliğini istemişti.
ATLANTİK'İN DOĞUSU SALLANIRKEN BATISI KORUMA ALTINDA
İşçi Partisi içindeki muhaliflerin ve Başbakan Yardımcısı Angela Rayner’ın baskısıyla Starmer, Mandelson’ın atanmasına ilişkin güvenlik inceleme belgelerinin tamamını yayınlamayı kabul etti. "Örtbas" suçlamalarıyla köşeye sıkışan Başbakan’ın, bu belgelerin yayınlanmasının ardından görevde kalıp kalmayacağı tartışma yarattı.
İngiliz Başbakanı Starmer’ın koltuğu sallanırken, Epstein ile çok daha yakın ilişkileri olan başka siyasilerin şimdilik hasarsız bu süreçten geçmesi de soru işaretleri yarattı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Epstein ile uzun yıllardır bilinen ilişkisi kendisinin koltuğunu sarmış değil.
İngiltere’de Başbakan Keir Starmer, pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantılı Peter Mandelson’ı Washington Büyükelçisi olarak atadığını itiraf etmesinin ardından kendi partisinin isyanıyla koltuğunu kaybetme riskine doğru ilerliyor. Ancak Atlantik'in batı kıyısında Donald Trump, ABD’deki kurumsal hakimiyeti sayesinde skandaldan yara almadan kurtulabilir. Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler Kongre'ye en azından Kasım ayındaki ara seçimlere kadar hakim olacak. Adalet Bakanlığı üzerinde de gücü olan Trump şimdilik adli ve siyasi incelemeden muaf şekilde korunuyor.
Öte yandan Starmer, hem Mandelson’ın Epstein'e gizli bilgi sızdırması iddiaları hem de eski Prens Andrew’un Epstein ile yakın ilişkisinin daha da detaylı şekilde oraya çıkması ve bunun yarattığı krizle boğuşuyor.