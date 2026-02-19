Epstein tartışmaları sürerken Bill Gates konuşmasını iptal etti
19.02.2026 12:49
Son Güncelleme: 19.02.2026 12:50
Erdem Güzel
Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu olan Bill Gates, pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile olan ilişkisiyle ilgili sorularla karşı karşıya kalmaya devam ederken, Hindistan'daki “Yapay Zeka Etki Zirvesi”'nde yapacağı konuşmayı iptal etti.
ÖNCE KONUŞACAĞIM DEDİ SONRA KARARINDAN VAZGEÇTİ
Zirveye katılmak için Hindistan'a giden Gates, orada açılış konuşmasını yapmaktan vazgeçti. Konuşmanın yapılmayacağı haberini Gates Vakfı duyurdu. Vakıf açıklamasında, "Yapılan değerlendirmelerin ardından yapay zeka zirvesinin temel önceliklerine odaklanılmasını sağlamak amacıyla, Bill Gates açılış konuşmasını yapmayacaktır." denildi.
Gates geçtiğimiz günlerde bu konuşmayı yapacağını söylemişti ancak aradan 48 saat geçtikten sonra Amerikalı milyarder bu kararından döndü. Zirve programında Gates'in, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den kısa bir süre sonra katılımcılara hitap etmesi bekleniyordu.
EPSTEIN BAĞLANTISIYLA ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU
Ocak ayı sonunda ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı Epstein belgelerinde, Bill Gates ve Jeffrey Epstein arasındaki bağlantının ne kadar sıkı olduğu ortaya çıkmış, bu da eleştiri oklarının Gates'i hedef almasına sebebiyet vermişti.
Dosyalarda yer alan ve Epstein tarafından yazılan bir e-posta taslağındaki iddiaları "yalan" olarak nitelendiren Gates, Epstein ile tanıştığı her dakika için pişmanlık duyduğunu söylemişti.
Eski eşi Melinda Gates ise yayımlanan belgelerin evliliğindeki "acı verici anıları" canlandırdığını belirterek, cevapsız kalan soruların muhatabının kendisi değil, eski eşi olduğunu söyledi.
Gates’in katılmadığı 4 günlük zirvede OpenAI CEO’su Sam Altman, Google CEO’su Sundar Pichai ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi isimler yer alıyor.
Zirvede konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yapay zekanın geleceğinin "birkaç milyarderin keyfine" bırakılamayacağı uyarısında bulunarak açık erişim için 3 milyar dolarlık küresel fon çağrısı yaptı.