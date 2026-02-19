Epstein tartışmaları sürerken Bill Gates konuşmasını iptal etti

Ocak ayı sonunda ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı Epstein belgelerinde, Bill Gates ve Jeffrey Epstein arasındaki bağlantının ne kadar sıkı olduğu ortaya çıkmış, bu da eleştiri oklarının Gates'i hedef almasına sebebiyet vermişti.

Dosyalarda yer alan ve Epstein tarafından yazılan bir e-posta taslağındaki iddiaları "yalan" olarak nitelendiren Gates, Epstein ile tanıştığı her dakika için pişmanlık duyduğunu söylemişti.

Eski eşi Melinda Gates ise yayımlanan belgelerin evliliğindeki "acı verici anıları" canlandırdığını belirterek, cevapsız kalan soruların muhatabının kendisi değil, eski eşi olduğunu söyledi.

Gates’in katılmadığı 4 günlük zirvede OpenAI CEO’su Sam Altman, Google CEO’su Sundar Pichai ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi isimler yer alıyor.

Zirvede konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yapay zekanın geleceğinin "birkaç milyarderin keyfine" bırakılamayacağı uyarısında bulunarak açık erişim için 3 milyar dolarlık küresel fon çağrısı yaptı.