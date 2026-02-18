Epstein'in çiftliğine soruşturma, belgelerdeki iddialar araştırılacak

ABD'nin New Mexico eyaletinde eyalet meclisi, pedofili milyarder Jeffrey Epstein’ın Santa Fe kenti yakınlarındaki yaklaşık 31 bin dönümlük “Zorro Çiftliği'nde” yürüttüğü faaliyetleri incelemek üzere bir soruşturma başlatıyor. Soruşturma oy birliğiyle kabul edilirken soruşturma için kurulan komisyon çeşitli yetkilerle donatılıyor. Buna göre dört temsilciden oluşan ve zorla ifade çağırma yetkisi bulunan komisyon, mülkte cinsel istismara uğrayan mağdurların ve yerel tanıkların ifadelerine başvurabilecek.

New Mexico eyalet meclisi üyesi Andrea Romero, Epstein'ın eyalette onlarca yıl boyunca hiçbir hesap vermeden dilediği her şeyi yaptığını vurgularken, komisyonun Temmuz ayında ara bulguları, yıl sonunda ise nihai raporu sunması bekleniyor.