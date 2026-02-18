Epstein'in çiftliğine soruşturma, belgelerdeki iddialar araştırılacak
Pedofili milyarder Epstein'in New Mexico'daki çiftliği soruşturmaya tabi tutulacak, belgelerdeki iddialar araştırılacak. BM İnsan Hakları Konseyi de Epstein belgelerindeki iddiaların "insanlığa karşı suç" kapsamına girebileceğini belirtti.
"ONLAYCA YIL BOYUNCA HESAP VERMEDEN İSTEDİĞİNİ YAPTI"
ABD'nin New Mexico eyaletinde eyalet meclisi, pedofili milyarder Jeffrey Epstein’ın Santa Fe kenti yakınlarındaki yaklaşık 31 bin dönümlük “Zorro Çiftliği'nde” yürüttüğü faaliyetleri incelemek üzere bir soruşturma başlatıyor. Soruşturma oy birliğiyle kabul edilirken soruşturma için kurulan komisyon çeşitli yetkilerle donatılıyor. Buna göre dört temsilciden oluşan ve zorla ifade çağırma yetkisi bulunan komisyon, mülkte cinsel istismara uğrayan mağdurların ve yerel tanıkların ifadelerine başvurabilecek.
New Mexico eyalet meclisi üyesi Andrea Romero, Epstein'ın eyalette onlarca yıl boyunca hiçbir hesap vermeden dilediği her şeyi yaptığını vurgularken, komisyonun Temmuz ayında ara bulguları, yıl sonunda ise nihai raporu sunması bekleniyor.
EPSTEIN İLE İKİ ESKİ EYALET VALİSİ BAĞLANTISI DİKKAT ÇEKİYOR
ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan milyonlarca belgede Epstein ile iki eski Demokrat eyalet valisi ve bir eski başsavcı arasındaki bağlar dikkat çekiyor.
Dosyalar, Epstein'ın eski valiler Bruce King ve Bill Richardson gibi isimlerin siyasi kampanyalarına bağış yaptığını ve mülkünde üst düzey siyasetçileri, bilim insanlarını ve yatırımcıları ağırladığını gösteriyor.
Epstein mağduru Virginia Giuffre’nin mahkeme kayıtlarında, Richardson’a çiftlikte cinsel amaçlı "masaj" yapması için yönlendirildiğini iddia etmesi üzerine baskılar artıyor. Komisyon, eyalet yasalarındaki boşlukların Epstein’ın faaliyetlerine nasıl imkan tanıdığını ve hangi yetkililerin bu durumdan haberdar olduğunu belirlemeyi hedefliyor.
"ÇİFTLİĞE SÜREKLİ MASÖZ VE MİSAFİR GETİRİYORDU"
Yerel halk tarafından "playboy çiftliği" olarak adlandırılan Zorro Çiftliği'nde, 1996 yılına kadar uzanan çocuk istismarı iddialarına rağmen federal yetkililerin hayattayken Epstein’ın bu arazisinde hiç arama yapılmadığı belirtiliyor.
Şu an Teksaslı iş insanı Don Huffines’e ait olan mülkte çalışan eski görevliler, Epstein’ın buraya sürekli "masözler" ve misafirler taşıdığını ifade ediyor. Mağdur avukatları, federal soruşturmaların Epstein’ın Karayiplerdekli adası ve New York’taki evine odaklanırken New Mexico’daki mülkü gözden kaçırdığını savunuyor. Komisyon çalışmaları sürerken, mağdurların tazminat davası açabilmesi için zaman aşımı süresini uzatmayı öngören yasa teklifi, sigorta maliyetleri gerekçesiyle eyalet komitesince reddediliyor.
BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ: İDDİALAR İNSANLIĞA KARŞI SUÇ KAPSAMINDA
ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı Epstein belgeleri Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından da incelemeye alındı.
Konseyin atadığı bağımsız uzmanlar, belgelerdeki iddiaların kapsamı nedeniyle "insanlığa karşı suç" eşiğini karşılayan küresel bir suç şebekesine işaret ettiğini açıklıyor.
Şu ana kadar bin 200'den fazla mağdurun tespit edildiği belgelerde suçların, ırkçılık, aşırı kadın düşmanlığı ve yolsuzluk temelinde kadınların metalaştırılmasıyla işlendiği görülürken, uzmanlar hatalı sansürlemeler ve bilgi paylaşımındaki isteksizlik nedeniyle hayatta kalanların yeniden travmatize edildiğini bildiriyor.
Siyaset, finans ve akademi dünyasından pek çok ismin Epstein ile olan derin bağlarını açığa çıkaran bu dosyalar karşısında uzmanlar, suçların nasıl bu kadar uzun süre devam edebildiğinin belirlenmesi için tarafsız ve tam şeffaflık içeren bağımsız bir soruşturma yürütülmesini ve sorumlulardan hesap sorulmasını talep ediyor.