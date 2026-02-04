Epstein'in İngiliz ortakları. Devlet sırrı satan lord, yakın arkadaş prens
04.02.2026 10:50
Son Güncelleme: 04.02.2026 11:01
NTV - Haber Merkezi
Epstein belgelerinin etkileri giderek genişliyor. Pedofili milyardere devlet sırrı sızdıran İngiliz eski bakan Peter Mandelson partisinden ve Lordlar Kamarası'ndan istifa etti. Eski Prens Andrew ise kraliyet konutundan taşındı.
"HER ZAMAN OLMASINI İSTEDİĞİM KARDEŞİM"
İngiltere basını eski Prens Andrew ve eski Lord Peter Mandelson'u manşetlerine taşıdı. ABD'li pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile çok yakın ilişkileri olan ikili unvanlarını kaybederken basın tarafından da eleştirilerin odağına konuldular.
İkili, sahip oldukları unvanları süreç içerisinde kaybederken ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı yeni Epstein belgelerinde isimlerinin çok sık geçmesiyle skandaldaki yerlerinin ne kadar derin olduğu gözler önüne serildi.
Eski Prens Andrew, yeni belgelerin yayınlanmasının ardından kraliyet konutundan ayrılarak başka bir yere taşındı. Halihazırda prestijini kaybetmiş olan Andrew hakkında polis soruşturması da açıldı. Thames Valley Polisi, 2010 yılında gerçekleştiği öne sürülen bir cinsel istismar iddiasına ilişkin bilgileri değerlendirdiklerini açıkladı.
Andrew'un kimliği belirsiz yerde yatan bir kadının yanında ortaya çıkan fotoğraflarının ve geçmişinin yanı sıra eski eşi Sarah Ferguson'ın da Epstein ile bağlantılı olduğu kaydedildi. “Her zaman olmasını istediğim kardeşim” diye Epstein'e yazan Ferguson'ın pedofili milyarderi ziyaret ettiği de ortaya çıktı.
EPSTEIN'E DEVLET SIRLARINI VERDİ
Eski İngiltere Başbakanları Tony Blair ve Gordon Brown'ın hükümetlerinde bakanlıklar yapan ve Lord unvanını alan Peter Mandelson için ise prestij kaybı sürüyor.
Yayınlanan belgelerde Mandelson ile Epstein'in dönemin başbakanı Gordon Brown hakkında yazıştıkları, Mandelson'un Epstein'e içeriden detaylı bilgiler verdiği buna karşılık da Epstein'in Mandelson'a “kendini Brown'dan uzak tut” gibi telkinler verdiği ortaya çıktı. Brown'ın istifasından birkaç gün önce, Epstein'in Brown hakkında “güle güle pis kokulu” yorumu yapması dikkat çekerken istifanın ardından Mandelson'un “nihayet ondan kurtulduk” dediği kaydedildi.
13 senelik İşçi Partisi hükümetlerinin sonunu getiren istifanın geldiği süreçte Epstein'in Mandelson'a “Yeni İşçi Partisi'nin mimarı sen olacaksın, eski çözümler işe yaramayacak” diye yazdığı ortaya çıktı.
Ayrıca Mandelson bakan olduğu dönemde, daha önce kendisine 75 bin dolar ödemiş olan Epstein'e İngiliz hükümetinin en üst düzeylerinden gizli bilgiler aktardığı kaydedildi.
Bu bilgiler arasında 500 milyar avroluk euro kurtarma planları ve hükümetin mali planlarını ele alan özel bir Downing Street belgesi de yer alıyor.
Mandelson iddia edilen ödemeleri hatırlamadığını ve belgelerin sahte olabileceğini savunuyor; ancak Epstein ile geçmişteki bağları nedeniyle özür diliyor.
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİNDE NOT: "EN İYİ DOSTUM"
Mandelson ve Epstein'in çok yakın ilişkisinin bir örneği de hediye olarak ortaya konuldu. Epstein'e doğum günü hediyesi olarak verilen albümde ikilinin fotoğrafı da yer almış ve Mandelson "Dünyanın neresinde olursa olsun, o benim en iyi dostum olmaya devam ediyor" diye yazmıştı.
Mandelson-Epstein yakın ilişkisinin detayları yeni belgelerle aydınlanırken gelen baskıların ardından Mandelson Lordlar Kamarası'ndan “emekliliğini" istedi. Eski lord, geçtiğimiz günlerde İşçi Partisi'nden de istifa etmişti.