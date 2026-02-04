Epstein'in İngiliz ortakları. Devlet sırrı satan lord, yakın arkadaş prens

İngiltere basını eski Prens Andrew ve eski Lord Peter Mandelson'u manşetlerine taşıdı. ABD'li pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile çok yakın ilişkileri olan ikili unvanlarını kaybederken basın tarafından da eleştirilerin odağına konuldular.

İkili, sahip oldukları unvanları süreç içerisinde kaybederken ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı yeni Epstein belgelerinde isimlerinin çok sık geçmesiyle skandaldaki yerlerinin ne kadar derin olduğu gözler önüne serildi.

Eski Prens Andrew, yeni belgelerin yayınlanmasının ardından kraliyet konutundan ayrılarak başka bir yere taşındı. Halihazırda prestijini kaybetmiş olan Andrew hakkında polis soruşturması da açıldı. Thames Valley Polisi, 2010 yılında gerçekleştiği öne sürülen bir cinsel istismar iddiasına ilişkin bilgileri değerlendirdiklerini açıkladı.

Andrew'un kimliği belirsiz yerde yatan bir kadının yanında ortaya çıkan fotoğraflarının ve geçmişinin yanı sıra eski eşi Sarah Ferguson'ın da Epstein ile bağlantılı olduğu kaydedildi. “Her zaman olmasını istediğim kardeşim” diye Epstein'e yazan Ferguson'ın pedofili milyarderi ziyaret ettiği de ortaya çıktı.