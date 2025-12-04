Epstein'in kabus adasından ilk fotoğraflar
ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesindeki Demokratlar, onlarca kız çocuğunun istismar edildiği bir fuhuş ağı kurmakla suçlanan Epstein'in özel adasından daha önce görülmemiş görseller yayınladı.
Dünyayı sarsan Jeffrey Epstein davasına ilişkin tartışmalar sürerken yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor.
ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesindeki Demokratlar, Epstein'ın fuhuş ağına dahil ettiği çocukları tuttuğu özel adası Little Saint James'e ilişkin görselleri ve videoları ilk kez paylaştı.
Demokrat Partiden Temsilciler Meclisi üyesi Robert Garcia, komitenin X (Twitter) hesabından Epstein adasından görselleri yayınladı.
Paylaşımda, "Temsilciler Meclisi Denetim Komitesindeki Demokratlar, Jeffrey Epstein'in özel adasının daha önce hiç görülmemiş fotoğraf ve videolarını aldı. Bunlar, Epstein'in kapalı kapıları ardındaki tüyler ürpertici bir manzara. Kendiniz görün. Bu örtbas girişimine son verip hayatta kalanlar için adaleti sağlayana kadar mücadeleyi bırakmayacağız." ifadeleri kullanıldı.
Bazı videoların da yer aldığı paylaşımda, yatak odasına ve banyoya ait kesitler yer alıyor.
Paylaşılan görsellerde, adadaki çeşitli ortamlara ilişkin detaylar yer alıyor. Görsellerden birinde diş kliniklerinde bulunan muayene sandalyesi yer alırken, başka bir görselde, bir telefon üzerindeki "NY Office, Rich Office, Mike Cell, Patrick Cell" gibi çeşitli etiketler gösteriliyor.
Epstein Adası, ABD Virgin Adaları’nda bulunuyor. İki ayrı adadan oluşan bu adalar herkes tarafından Little Saint James ve Great Saint James olarak biliniyor. Little Saint James, 1998'den 2019'daki ölümüne kadar Amerikalı çocuklara yönelik cinsel suçlu Jeffrey Epstein'a aitti. Epstein'ın mülkiyeti sırasında adaya "Epstein Adası", "Sin Adası" ve "Pedofil Adası" gibi yerel takma adlar verildi.
Epstein, Little St. James adasında yıllarca aralarında siyasetçiler ve iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda misafir ağırladı. Dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.
Dünya kamuoyunun uzun süredir sonucunu merakla beklediği Epstein dosyalarının açılmasına yönelik yasa tasarısı, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre'nin her iki kanadında da kabul edilmişti.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi 19 Kasım'da, Jeffrey Epstein dosyalarının açıklanmasını öngören tasarının Kongreden geçtiğini belirterek, ilgili dosyaları 30 gün içinde açıklayacaklarını söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump da bu olayın ardından Epstein hakkındaki tüm dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören tasarıyı imzalamıştı.
EPSTEIN OLAYI
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.