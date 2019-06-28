Erdoğan ile Trump böyle poz verdi
ntv.com.tr
Japonya'daki G-20 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünya liderleriyle samimi fotoğrafları paylaşıldı.
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Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri G-20 zirvesi için Japonya’nın Osaka kentinde buluştu. (HABERE GİT)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, zirveden fotoğraflar paylaştı.
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Altun’un sosyal medya hesabından paylaştığı 4 karede, Erdoğan’ın dünya liderleriyle samimi görüntüleri yer aldı.
Bu liderler; ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’du...
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