Erik bu sefer dolarla satışa çıktı! Türkiye'den getirdiler, ön sipariş listesi 2 ay önceden doldu

Yaklaşık bir hafta içinde çileğin de piyasaya çıkacağını ve ilk partinin kendilerine ulaşacağını belirten Hüseyin, "Benim işim genelde nadir ve süs amaçlı meyveler. Düğün ve davetler için talep oluyor." dedi.

Bir manav olarak her meyvenin elinde bulunması gerektiğini ifade eden Hüseyin, Süleymaniye'ye yılın ilk eriğini getiren kişi olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Hüseyin, sadece bununla da kalmadığını, başka ülkelerden de ürün getirip Süleymaniye pazarına sunduğunu sözlerine ekledi.