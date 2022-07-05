Erkek köpeğiniz bu hareketi yapıyorsa dikkat edin: Kanser riski geliştirme riski 4 kat daha fazla

Bununla birlikte uzmanlar, son on yılda vaka sayılarının arttığını belirtti. Araştırmayı yöneten Dr. Andrea Strakova, "Kanser genellikle hem erkek hem de dişi köpeklerin dış cinsel organlarında tümörlere neden olur, ancak burun, ağız ve cilt gibi diğer alanları da etkileyebilir” dedi.