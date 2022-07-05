Erkek köpeğiniz bu hareketi yapıyorsa dikkat edin: Kanser riski geliştirme riski 4 kat daha fazla

Çoğu köpek sahibi, evcil hayvanları başka bir köpeğin arkasını kokladığında bunu göz ardı edebilir. Ancak Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışma, bu davranışın erkek köpeklerdeki olağan dışı bir kanser riskini 4 kat artırabileceği konusunda uyardı.

Haberler - ntv.com.tr 05.07.2022 - 16:53 | Son Güncelleme : 05.07.2022 - 17:01

Erkek köpeğiniz bu hareketi yapıyorsa dikkat edin: Kanser riski geliştirme riski 4 kat daha fazla - 1

Köpekler arası bulaşıcı zührevi tümör (CTVT) adı verilen hastalık, köpekler arası yayılan bir kanser türüne deniliyor. CTVT’nin, genellikle çiftleşme sırasında köpekler arasında canlı kanser hücrelerinin aktarılmasıyla yayıldığı biliniyor. 

Erkek köpeğiniz bu hareketi yapıyorsa dikkat edin: Kanser riski geliştirme riski 4 kat daha fazla - 2

ERKEK KÖPEKLERDE ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI 4 KAT DAHA FAZLA

Araştırmacılar, erkek köpeklerin CTVT geliştirme olasılığının dört kat daha fazla olduğunu, çünkü diğer köpeklerin cinsel organlarını koklamak ve yalamak için dişilere göre daha fazla zaman harcadıklarını ortaya çıkardı.

Erkek köpeğiniz bu hareketi yapıyorsa dikkat edin: Kanser riski geliştirme riski 4 kat daha fazla - 3

Bununla birlikte uzmanlar, son on yılda vaka sayılarının arttığını belirtti. Araştırmayı yöneten Dr. Andrea Strakova, "Kanser genellikle hem erkek hem de dişi köpeklerin dış cinsel organlarında tümörlere neden olur, ancak burun, ağız ve cilt gibi diğer alanları da etkileyebilir” dedi.

Erkek köpeğiniz bu hareketi yapıyorsa dikkat edin: Kanser riski geliştirme riski 4 kat daha fazla - 4

2 BİN VAKA İNCELENDİ

Çalışma kapsamında bilim insanları, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 2 bin CTVT vakasını gözden geçirerek vakaların erkek ve dişi köpekler arasında nasıl değiştiğini anlamak için yola çıktı.

Erkek köpeğiniz bu hareketi yapıyorsa dikkat edin: Kanser riski geliştirme riski 4 kat daha fazla - 5

Araştırmacıların analizleri, yalnızca 32 CTVT tümörünün burnu veya ağzı etkilediğini ortaya koydu. Bunlardan 27'sinin erkek köpeklerde olduğu tespit edildi.

Erkek köpeğiniz bu hareketi yapıyorsa dikkat edin: Kanser riski geliştirme riski 4 kat daha fazla - 6

Konuya ilişkin açıklama yapan Dr. Strakova “Köpeklerdeki bulaşıcı bir kanser türü olan CTVT’nin burun veya ağız tümörlerinin çok önemli bir bölümünün erkek köpeklerde olduğunu bulduk. Dişi genital tümörleri, erkek genital tümörlerine kıyasla koklama ve yalama için daha erişilebilir” dedi.

Erkek köpeğiniz bu hareketi yapıyorsa dikkat edin: Kanser riski geliştirme riski 4 kat daha fazla - 7

Sonuç olarak araştırmacılar yeni bulguların, veterinerleri burun veya ağızdaki tümörler için olası bir teşhis olarak CTVT'yi düşünmeye teşvik edeceğini umduklarını açıkladı.

Erkek köpeğiniz bu hareketi yapıyorsa dikkat edin: Kanser riski geliştirme riski 4 kat daha fazla - 8

Dr. Strakova, "Köpeklerde oro-nazal tümörler için olası bir tanı olarak CTVT'yi düşünmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Vincristine kemoterapisi tedavi olarak  çok etkilidir ve köpeklerin büyük çoğunluğu iyileşir” değerlendirmesinde bulundu.

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