Erkek yılan yüzünden yakalandı: ABD'de ağırlığıyla rekor kıran dev piton bulundu

ABD’li yetkililer, bir biyolog ekibinin yakın zamanda Florida'da şimdiye kadar yakalanan en ağır Burma pitonunu yakaladığını duyurdu.

Güneybatı Florida Koruma Kurumu bir haber bülteninde, dişi pitonun 68 kilogram ağırlığında ve 5 metre uzunluğunda olduğunu ağırlığında olduğunu açıkladı. Ayrıca hayvanın 122 gelişen yumurtası olduğunu söyledi.