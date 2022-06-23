Erkek yılan yüzünden yakalandı: ABD'de ağırlığıyla rekor kıran dev piton bulundu

ABD’nin Florida'da eyaletinde, bölgede şimdiye kadar tespit edilen en ağır Burma pitonu bulundu. 98 kg ağırlığında ve 5 metre uzunluğunda olan dişi piton, araştırmacılar tarafından verici takılan bir erkek yılanla yakınlaşması nedeniyle yakalandı. Yetkililer, pitonların bölgedeki vahşi yaşama zarar verdiğini belirterek, yakalandıktan sonra öldürüldüklerini söyledi.

Haberler - ntv.com.tr - AP 23.06.2022 - 14:32

Erkek yılan yüzünden yakalandı: ABD'de ağırlığıyla rekor kıran dev piton bulundu - 1

ABD’li yetkililer, bir biyolog ekibinin yakın zamanda Florida'da şimdiye kadar yakalanan en ağır Burma pitonunu yakaladığını duyurdu. 

Güneybatı Florida Koruma Kurumu bir haber bülteninde, dişi pitonun 68 kilogram ağırlığında ve 5 metre uzunluğunda olduğunu ağırlığında olduğunu açıkladı. Ayrıca hayvanın 122 gelişen yumurtası olduğunu söyledi.

Erkek yılan yüzünden yakalandı: ABD'de ağırlığıyla rekor kıran dev piton bulundu - 2

ERKEK YILAN YAKALATTI

Konuya ilişkin açıklama yapan vahşi yaşam biyoloğu Ian Bartoszek, ekibin pitonun hareketlerini, üreme davranışlarını ve habitat kullanımını incelemek için erkek “keşif” yılanlarına implante edilen radyo vericilerini kullandığını açıkladı.

Bartoszek, "Samanlıkta iğneyi nasıl arayacaksınız? Bir mıknatıs kullanabilirsiniz. Biz de buna benzer bir şekilde, etraftaki en büyük dişileri cezbetmesi için erkek izci yılanları kullandık” dedi. 

Erkek yılan yüzünden yakalandı: ABD'de ağırlığıyla rekor kıran dev piton bulundu - 3

SON AKŞAM YEMEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Bununla birlikte, dişi yılana yapılan otopsi, hayvanın sindirim sisteminde toynak çekirdeği buldu.  Bu da yetişkin bir beyaz kuyruklu geyiğin, onun son yemeği olduğunu gösterdi.

Erkek yılan yüzünden yakalandı: ABD'de ağırlığıyla rekor kıran dev piton bulundu - 4

Diğer taraftan National Geographic, hızlı üremeleri ve etraflarındaki vahşi yaşamın tükenmesi ile bilinen istilacı pitonların devam eden etkisini vurgulayarak keşfi kayıt altına aldı. Bartoszek, dişi pitonların ortadan kaldırılmasının  üreme döngüsünü bozmada kritik bir rol oynadığını belirterek, "Bu, güney Florida için zamanımızın vahşi yaşam sorunudur" dedi.

Erkek yılan yüzünden yakalandı: ABD'de ağırlığıyla rekor kıran dev piton bulundu - 5

Öte yandan, araştırmacıların bölgeyi pitonlardan arındırma çalışması, 2013'te başladığından beri, güneybatı Florida'da yaklaşık 258 km alandan binden fazla piton temizlendi. Otopsiler pitonlarının içinde onlarca beyaz kuyruklu geyik buldu. Florida Üniversitesi'ndeki veri araştırmacıları, piton midelerinden 24 memeli türü, 47 kuş türü ve iki sürüngen türü belgeledi.

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